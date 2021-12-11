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Güney Kıbrıs'ta 1 yeni can kaybı, 428 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 78 bin 007 test sonucunda 428 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 1 kişi daha yaşamını yitirdi.

11 Aralık 2021 Cumartesi 21:30
Güney Kıbrıs'ta 1 yeni can kaybı, 428 yeni vaka

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 140 bin 458, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 608'e yükseldi.

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Hayatını kaybeden kişinin 88 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.

Tedavisi süren 145 hastanın 42'isinin durumunun ciddi olduğu, tedavisi süren kişilerin yüzde 79,32'sinin aşısız olduğu kaydedildi.

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Son Güncelleme: 12.12.2021 00:58
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