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Güney Kıbrıs'ta 1 yeni can kaybı, 115 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 40 bin 974 test yapıldı, 1 can kaybı yaşandı, 115 yeni vaka tespit edildi.

07 Şubat 2021 Pazar 20:30
Güney Kıbrıs'ta 1 yeni can kaybı, 115 yeni vaka
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Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 40 bin 974 test yapıldı, 1 can kaybı yaşandı, 115 yeni vaka tespit edildi.

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Toplam can kaybı 212'ye, toplam vaka sayısı 31 bin 759'a yükseldi.

Rum yetkililer, 109 vakanın hastanelerde tedavi edildiğini , 33 vakanın durumununsa ciddi olduğunu kaydetti.

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Son Güncelleme: 07.02.2021 21:53
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsGüney Kıbrıs
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