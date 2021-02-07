Güney Kıbrıs'ta 1 yeni can kaybı, 115 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 40 bin 974 test yapıldı, 1 can kaybı yaşandı, 115 yeni vaka tespit edildi.
Rum yetkililer, 109 vakanın hastanelerde tedavi edildiğini , 33 vakanın durumununsa ciddi olduğunu kaydetti.
Son Güncelleme: 07.02.2021 21:53
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 40 bin 974 test yapıldı, 1 can kaybı yaşandı, 115 yeni vaka tespit edildi.
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 40 bin 974 test yapıldı, 1 can kaybı yaşandı, 115 yeni vaka tespit edildi.
Rum yetkililer, 109 vakanın hastanelerde tedavi edildiğini , 33 vakanın durumununsa ciddi olduğunu kaydetti.