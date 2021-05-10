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Güney Kıbrıs “safepass” açıldı

Güney Kıbrıs iki haftalık kapanmanın ardından bugün “SafePass” olarak isimlendirilen yeni kurallarla açıldı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:30
Güney Kıbrıs “safepass” açıldı
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Politis ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta Korona virüs vakalarının artması sonrasında yürürlüğe konan iki haftalık kapanma sürecinin dün tamamlandığını, açılımın ise “SafePass” adı verilen yeni kurallarla bugün başladığını yazdılar.
Gazete; “SafePass’la Açılıyoruz, Kuyruklarda Bekleyiş” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, bugünden itibaren perakende ticaret, okullar, restoran ve kafelerin açılacaklarını, sokağa çıkma yasağının ise gece 21:00 değil 23:00’dan itibaren uygulanacağını yazdı.
Gazete, açılım kuralları gereği aşı yaptırmamış veya aşının ilk dozunu olmalarının üzerinden 3 hafta geçmemiş kişilerin dün PCR veya hızlı test yaptırabilmek adına test merkezlerinde yoğun kalabalık ve kuyruklar oluşturduklarını belirtirken, test yaptırmak isteyenlerin bekleme sürelerinin iki saate kadar çıktığını aktardı.
Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 5 aydır uygulamada olan, dolaşım izni için SMS atma uygulamasının da sonlandığını, deniz kenarları, açık pazarlar, kuaförler, güzellik merkezleri, şans oyunları merkezleri ve küçük mağazalara girişte PCR veya hızlı teste gerek olmadığını vurgulayan gazete, restoranlar ve kafelerin dış mekanları ile alışveriş merkezleri ve büyük mağazalara girişlerin ise sadece “safepass”la mümkün olabileceğini belirtti.
Öğretmen ve öğrencilerin de hızlı test yaptırmak şartıyla okullarına döndüklerini, 18 yaş altı spor faaliyetlerinin başladığı ve yüzme havuzlarının da açıldığı vurgulanan haberde çalışma hayatında ise, kamuda, elzem yerler dışında, uzaktan çalışma, özel sektörde ise çalışanların yüzde 30’unun işbaşı yapması uygulamasının sürdüğü ifade edildi.
Gazete bir diğer haberinde ise, aşı programının devam etmekte olduğunu, bu haftadan itibaren 20-29 yaş arasındaki kişilerin aşılanmasının beklendiğini aktardı.


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AŞI OLAN TURİSTLERE KARANTİNA YOK
Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ın turizm sektörünün yaşadığı büyük kayıp sonrasında hedefin bu yazın kurtarılması olduğunu, bugünden itibaren yürürlüğe girecek yeni uygulamanın umutları arttırdığını yazdı.
AB ve AB dışı ülkelerden gelecek turistlerin aşı programlarını tamamlamış olmaları durumunda herhangi bir karantina veya PCR testi uygulamasına maruz kalmayacaklarını belirten gazete, turistlerin Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmış tüm aşılar ve Rusya’nın “Sputnik” aşısını yaptırmış olmalarının yeterli olacağını vurguladı.
Habere göre, Güney Kıbrıs’a gidecek olanlar yanlarında, yazılı veya elektronik ortamda,  “CyprusFlightPass” belgesini bulundurmak zorundalar.
Gazete, İsrail ve Rusya’dan turist akışının başladığını, İskandinav ülkelerinden de charter seferlerin başlamasının gündemde olduğunu belirtirken, İngiltere’den turist gelişlerinin ise İngiliz hükümetinin alacağı kararlar ve Güney Kıbrıs’ın Korona tablosunun etkili olacağını ifade etti.

 

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Son Güncelleme: 10.05.2021 12:03
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Safepass
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