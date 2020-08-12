Güney Kıbrıs Rusya'nın tüm şartlarını kabul etti

Haravgi gazetesinin haberine göre Rusya Maliye Bakanlığı, temettü ve faiz ödemelerinde stopaj vergisinin yüzde 5’ten yüzde 15’e çıkarılması talebinin ve diğer tüm taleplerin kabul edilmesi koşuluyla Güney Kıbrıs ile anlaşma imzaladığını kaydetti.

Habere göre, AKEL, anlaşmanın imzalanmasını olumlu bir gelişme olarak kabul etse de, bu anlaşmayla Güney Kıbrıs’ın rekabet edilebilirliğinin azaldığı gerçeğinin önüne geçilemeyeceği belirtildi.

