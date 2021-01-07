Güney Kıbrıs Pazar gece yarısından itibaren kapanıyor...

Rum Maliye, eğitim çalışma ve sağlık bakanlıkları ortak komitesi Cuma sabahı Bakanlar kuruluna sunacağı pandemi paketini hazırladı..

Buna göre :

* Pazar akşamı saat 00.00'dan itibaren 31 Ocağa kadar vatandaşların sokağa çıkabilmesi geçen Mart ayındaki kapanma döneminde olduğu gibi 8998'e sms mesajı atmakla mümkün olabilecek..

* Günlük en fazla iki mesaj atılabilecek..

* İnşaat sektörü, şantiyeler ve gıda tedarik zincirleri hariç diğer tüm ekonomik faaliyetler 31 Ocağa kadar kapalı kalacak.

* Çalışan sektörler çok sıkı denetime tabi tutulacak..

* Bütün okullar 31 Ocağa kadar yüzyüze eğitime kapanacak.

* Eğitimde uzaktan eğitime dönülecek..

(Rum basını-Kathimerini)