Güney Kıbrıs Pazar gece yarısından itibaren kapanıyor...

Rum Maliye, eğitim çalışma ve sağlık bakanlıkları ortak komitesi Cuma sabahı Bakanlar kuruluna sunacağı pandemi paketini hazırladı..
Buna göre :
* Pazar akşamı saat 00.00'dan itibaren 31 Ocağa kadar vatandaşların sokağa çıkabilmesi geçen Mart ayındaki kapanma döneminde olduğu gibi 8998'e sms mesajı atmakla mümkün olabilecek..
* Günlük en fazla iki mesaj atılabilecek..
* İnşaat sektörü, şantiyeler ve gıda tedarik zincirleri hariç diğer tüm ekonomik faaliyetler 31 Ocağa kadar kapalı kalacak.
* Çalışan sektörler çok sıkı denetime tabi tutulacak..
* Bütün okullar 31 Ocağa kadar yüzyüze eğitime kapanacak.
* Eğitimde uzaktan eğitime dönülecek..
(Rum basını-Kathimerini)