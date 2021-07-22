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Güney Kıbrıs Maraş konusunda boş durmuyor

Güney Kıbrıs, Türkiye ve KKTC’nin kapalı bölge Maraş konusunda attığı adımlar karşısındaki ilk eylemini BM Güvenlik Konseyi’ne başvurarak yaptı.

22 Temmuz 2021 Perşembe 12:15
Güney Kıbrıs Maraş konusunda boş durmuyor

Fileleftheros gazetesi, “Başvuru ve Bekleyiş – BM Güvenlik Konseyi’ne Başvuruyla Başladık” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu Maraş konusundaki kararların dün toplanan Rum Ulusal Konsey’de ele alındığını, Konsey’den çıkan ilk kararının BM Güvenlik Konseyi’ne başvuru yapılması yönünde olduğunu yazdı.

KINAMA TALEP EDİLDİ

Gazete, Ulusal Konsey’in dünkü toplantısında, Türkiye’nin Maraş eylemlerinin BM Güvenlik Konseyi Başkanı’ndan yapılacak bir açıklamayla kınanmasının talep edilmesine karar verildiğini belirterek, Güvenlik Konseyi’nden, Maraş konusunda yeni bir bildiri yayınlamasının talep edilmesi düşüncesinden ise, başta İngiltere olmak üzere bazı ülkelerin tutumlarından duyulan şüphe sebebiyle vazgeçildiğini aktardı.

Güvenlik Konseyi başkanlık açıklamasının halihazırda dün, Kıbrıs’la ilgili açıklamalardan sorumlu ülke olan (penholder) İngiltere tarafından hazırlandığını ve Konsey üyesi ülkelerin 24 saat içerisinde görüşlerini sunacakları, görüş belirtmemeleri halinde ise açıklamanın olduğu şekliyle yayımlanacağı “sessiz süreç” aşamasına geçildiğini vurgulayan gazete, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ise dün Güvenlik Konseyi’ni, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in “İyi Niyet Misyonu” ve UNFICYP raporları ile Maraş konusunda bilgilendirdiğini yazdı.

Habere göre Spehar, bilgilendirmenin ardından yaptığı kısa açıklamada, “son gelişmeler, bu gelişmelerin taraflar arasındaki ilişkilere yönelik olumsuz etkileri ve sürdürülebilir çözüm müzakerelerine geri dönüş olasılığı konusunda Genel Sekreterliğin duyduğu derin endişeyi dile getirdiğini” söyledi.

“Güvenlik Konseyi’nin Maraş konusunu görüşmeyi sürdürdüğünü ve Sekreterliğin kısa zamanda bir açıklama yapacağını” belirten Spehar, “Genel Sekreterin tarafları, gerginliği arttırabilecek tek taraflı eylemlerden kaçınmaya ve Maraş’ı da dahil ederek ortak zemin bulmak amacıyla diyaloğun devamını sağlama çabalarını arttırmaya çağırdığını Güvenlik Konseyi’ne hatırlattığını” kaydetti.

Gazete, Türkiye’nin eylemlerinin şikayet edileceği bir diğer platformun ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) olduğunu, beşinci bir devletlerarası başvurunun yapılabileceğini belirtti.

Rum Ulusal Konseyi toplantısında, AİHM’e yönelik beşinci bir devletlerarası başvurunun yapılabilmesi için gerekli şartların, “yeni gelişmelerin uluslararası hukuka aykırı olması sebebiyle” oluştuğu kanaatine varıldığı ifade edildi.

SINIR KAPILARININ KAPATILMASI VE KKTC YETKİLİLERİNİN KIBRIS CUHHURİYETİ PASAPORTLARININ GERİ ALINMASI

Gazete bir diğer haberinde, dünkü Ulusal Konsey toplantısında, BM Güvenlik Konseyi’ne başvurunun yanı sıra alınabilecek diğer “önlemlerin” de gündeme geldiğini, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu konuda, sınır kapılarının üçüncü ülke vatandaşlarına kapatılması ve KKTC yetkililerinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportlarının iptal edilmesi önerilerini gündeme getirdiğini yazdı.

Gazete, Başsavcı Yorgos Savvidis’in tüm bu senaryoların hayata geçirilmesinde bazı zorluklar olduğuna dikkat çektiğini aktardı.

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Habere göre Savvidis, sınır kapılarının kapatılmasının siyasi bir karar olacağı ve AB’nin onayını gerektireceği görüşünü dile getirirken “üçüncü ülke vatandaşlarının geçişlerinin yasaklanması konusunda ise, engellenemeyeceklerini” ifade etti.

Gazete, “ayrılıkçı davrananların seyahat belgelerinin ellerinden alınabileceğine dair görüş bulunduğunu ancak pasaportların iptal edilmesinin, vatandaşlık iptali anlamına gelmeyeceğini” de iddia etti.

RUM GÖÇMENLERE ÇAĞRI

Gazete, haberinin devamında, Ulusal Konsey toplantısı sonrasında yapılan resmi açıklamaya yer verdi.

Konsey adına açıklamada bulunan Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, kişilerin mülkiyet haklarına göz ardı edilemeyeceğini ve buna saygı duyduklarını belirtirken, TMK’ya başvuru yapılmasının ise “Türkiye’nin amaçları çerçevesinde ciddi tehlikeler içerdiğini” iddia etti.

Pelekanos, Ulusal Konsey toplantısında Maraş konusunun ayrıntılarıyla ele alındığını belirterek Maraş’ın statüsünün değiştirilmesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarının çiğnenmesi anlamına geldiği yönünde oy birliğine varıldığını da ifade etti.

Pelekanos, “Türkiye’nin yeni bölücü uygulamaları karşısında birlik olunması” çağrısında da bulundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “BM Güvenlik Konseyi’nden Karar Değil Kınama Talep Edeceğiz – BM’deki En İyi Senaryo Ankara’nın Eylemlerinin Kınanması – Ulusal Konsey Yine Tıpkısının Aynısı”

Haravgi: “Tek Umudumuz Müzakereler – Mülkiyet Kişisel Hak Ancak…”

Alithia: “Erdoğan’a Dur Deyin – Maraş’ın Kurtulması İçin Diplomatik Mücadele – Ulusal Konsey’de Yıllar Sonra Ortak Açıklama: İşgal Bölgelerindeki Sözde Komiteye Başvuru Bir Tuzak.”

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Son Güncelleme: 22.07.2021 12:29
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