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Güney Kıbrıs kredi kartlarının kuzeyde kullanım oranı 2arttı

Güney Kıbrıs’ta verilen kredi kartlarının, KKTC’de kullanımının, son iki yılda yüzde 122 oranında arttığı belirtildi.

Güney Kıbrıs kredi kartlarının kuzeyde kullanım oranı 2arttı

Güney Kıbrıs’ta verilen kredi kartlarının, KKTC’de kullanımının, son iki yılda yüzde 122 oranında arttığı belirtildi.

21 Ocak 2020 Salı 09:29
Güney Kıbrıs kredi kartlarının kuzeyde kullanım oranı 2arttı

Politis gazetesi ekonomi eki, JCC şirketinin verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ta verilen kredi kartlarıyla 2019’da KKTC’de 21 milyon 129 Euro’luk işlem yapıldığını, bunun da 2017 yılındaki kullanımına göre yüzde 122 oranında artış anlamına geldiğini yazdı.

Gazete, Türkiye’deki “döviz krizi ve Türk Lirası’nın değer kaybetmesi” nedeniyle, Kıbrıslı Rumların, KKTC’deki piyasaya itildiğini belirtti.

RUMLARIN TÜRKİYE’DEKİ HARCAMALARI DA ARTTI

Güney Kıbrıs’taki bankalara ait kredi kartlarının, KKTC’de kullanılmasıyla 2017’de 9 milyon 491 Euro; 2018 yılında 15 milyon 37 Euro; 2019 yılında ise 21 milyon 129 Euro harcama yapıldığını belirten gazete, Güney Kıbrıs’ta verilen kredi kartlarının Türkiye’deki kullanımının da 2019 yılında artış gösterdiğini yazdı.

Habere göre Kıbrıslı Rumlar, kredi kartıyla, 2017 yılında Türkiye’de 3 milyon 442 Euro, 2018’de 4 milyon 35 Euro, 2019’da ise 5 milyon 788 Euro harcama yaptı.

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Gazete, Türkiye bankalarının KKTC’de verdiği kredi kartlarının Güney Kıbrıs’taki kullanımının ise 2017 yılına oranla 2018’de yüzde 31.9 oranında düşüş gösterdiğini, 2019 yılında ise 2018’e oranla yüzde 6.5 artış olduğunu belirtti.

Habere göre KKTC’de verilen Türkiye bankalarına ait kredi kartlarıyla, Güney Kıbrıs’ta, 2017 yılında 25 milyon 929 Euro, 2018’de 17 milyon 649 Euro ve 2019 yılında ise 18.8 milyon harcama yapıldı.

Gazete Güney Kıbrıs kredi kartlarının, Güney Kıbrıs içinde kullanılmasıyla ilgili rakamlara da yer verdi.

Öte yandan Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs içinde, kredi kartıyla yapılan alış veriş miktarının yüzde 11 oranında artış göstererek 3 milyar 92 milyon Euro olarak belirlendiğini yazdı.

Gazete JCC şirketinin verilerine dayanarak, sadece Aralık ayında kredi kartlarının cirosunun 459 milyon Euro olduğuna dikkati çekti.

Son Güncelleme: 21.01.2020 13:14
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Kredi Kartlarının Kuzeyde Kullanım Oranı
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