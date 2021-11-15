Güney Kıbrıs Kovid’le mücadele için ek bütçe talep etti

Fileleftheros’un haberine göre, Rum Maliye Bakanlığı, Kovid salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler ve destek paketleri çerçevesinde Rum Meclisi’nden 20 milyon Euro’luk ek bütçe talebinde bulundu.

Habere göre söz konusu bütçe, tarım, hayvancılık ve diğer bazı sektörlerin desteklenmesinde de kullanılacak.

