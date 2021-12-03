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Güney Kıbrıs koronavirüsle mücadelede önlemleri arttırdı

Güney Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulu dün yaptığı toplantıda, koronavirüs salgınıyla mücadele ve “Omicron” varyantının adaya gelişini geciktirmek amacıyla yeni önlemler açıkladı.

03 Aralık 2021 Cuma 10:30
Güney Kıbrıs koronavirüsle mücadelede önlemleri arttırdı

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında, koronavirüs salgınıyla ilgili yeni önlemler uygulanması kararını aldığını belirterek, 6 Aralık Pazartesi yürürlüğe girecek yeni önlemleri şu şekilde sıraladı:

  1. Güney Kıbrıs’a, hava ve deniz yoluyla giriş yapmak isteyen 12 yaş ve üzeri herkese, aşılı-hastalığı geçirmiş olup olmadığına bakılmaksızın, havaalanları ve limanlarda PCR testi uygulanması. Maliyeti 15 Euro olacak testin ücreti yolcu tarafından karşılanacak.
  2. Hizmet sınıfında yer alan tüm şirket ve örgütlerde, emirnameyle hariç tutulan elzem hizmetler dışında, çalışanların yüzde 20’si oranında uzaktan çalışma sistemine geçilmesi.
  3. RMMO’ya yeni celp katılımının 8 Şubat 2022 tarihine kadar ertelenmesi.
  4. Ticaret merkezlerinin içerisinde ve dışarısında yapılacak olan tüm Noel ve yılbaşı kutlamalarının kaldırılması.
  5. Belediyeler, dini ibadet yerleri ve diğer yerlerde gerçekleştirilecek kutlama etkinliklerine, yerel makamların onayıyla izin verilmesi.
  6. Okullarda özel sektör tarafından düzenlenen gezilerin kaldırılması.

Gazete, aşılı kişilere verilen SafePass’ın ikici doz aşıdan 7 veya 9 ay sonra kaldırılması ve zorunlu aşı uygulaması hakkında AB’nin görüş ve kararlarının bekleneceğini de aktardı.

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Alithia gazetesi ise haberinde, hükümetin yeni önlemlerinin genel çerçevede olumlu karşılanmasına rağmen, turizm faktörlerinin, her yolcudan zorunlu PCR alınacak olmasını “mantıksız bir önlem” olarak gördüklerini yazdı.

Gazete, bu uygulamanın turizmi etkileyeceği konusunda endişelerin dile getirildiğini belirtti.

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Son Güncelleme: 03.12.2021 11:43
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