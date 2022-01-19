banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Kıbrıs’ta bugün sonbahar ve kış aylarının en soğuk günü…
Bugün en soğuk gün!
Erken seçim için geri sayım başladı
Seçim için geri sayım başladı
Gazete manşetleri 19 Ocak 2022 Çarşamba
Gazete manşetleri
“Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil…”
“Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil…”
banner405

Güney Kıbrıs KKTC’ye elektrik vermeye Ocak sonuna kadar devam edecek

Güney Kıbrıs’ın KKTC’ye 23 Aralık 2021’de itibarıyla vermekte olduğu elektrik enerjisini, miktarını artırarak Ocak sonuna kadar vermeye devam edeceği bildirildi.

19 Ocak 2022 Çarşamba 11:45
Güney Kıbrıs KKTC’ye elektrik vermeye Ocak sonuna kadar devam edecek

Alihtia’nın Rum Haber Ajansı’na dayandırdığı haberde Rum yönetiminin elektrik üretiminde sıkıntı yaşayan KKTC’ye 23 Aralık 2021’den beri ihtiyacının yüksek olduğu 16.00-21.30 saatleri arasında sağladığı elektrik enerjisini Ocak ayı sonuna kadar 35 megavattan 60 megavata çıkararak sürdüreceği kaydedildi.
Güney Kıbrıs’ın KKTC’nin elektrik enerjisi talebine Ocak ayı sonuna kadar ancak verdiği elektrik enerjisi miktarını değiştirerek devam edeceği de kaydedildi. 

banner341

 

banner360
Son Güncelleme: 19.01.2022 12:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan’daki tecavüz skandalına Güney Kıbrıs’ın da adı karıştı
Yunanistan’daki tecavüz skandalına Güney Kıbrıs’ın da adı karıştı
18 günde 700 siyasi sığınma başvurusu
18 günde 700 siyasi sığınma başvurusu
Kıbrıslı Türklerin ilk istihdamların yapıldı
Kıbrıslı Türklerin ilk istihdamların yapıldı
Kayıplar konusu Rum Meclisi Göçmenler Komitesi'nde ele alındı
Kayıplar konusu Rum Meclisi Göçmenler Komitesi'nde ele alındı
Kar yağışının Lefkoşa’ya inmesi bekleniyor
Kar yağışının Lefkoşa’ya inmesi bekleniyor
Güneyde nüfus yaşlanıyor…
Güneyde nüfus yaşlanıyor…
Stewart Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirdi
Stewart Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirdi
Metsola: “AB Kıbrıs sorununun çözümünde belirleyici rol oynamalı"
Metsola: “AB Kıbrıs sorununun çözümünde belirleyici rol oynamalı"
Eastmed, Güneyi karıştırdı
Eastmed, Güneyi karıştırdı
Güneyde de yüksek kesimlere kar düştü…
Güneyde de yüksek kesimlere kar düştü…

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim