Güney Kıbrıs kısıtlamaları gevşetme kararını askıya aldı

Rum yönetiminin dün geceye kadar kısıtlamaları gevşetmeye hazır görünmesine rağmen, yeni vaka sayısındaki dikey artışın uzmanlar arasında yoğun kaygı yarattığına dikkat çekilen haberlerde, gevşetme kararının Cuma gününe kadar askıya alındığı, bu süre içerisinde durumun gözden geçirileceğin belirtildi.

Hastanede tedavi gören hasta sayısının 154, durumu ciddi olanların da 29 olduğuna işaret edilerek uzmanların, kısıtlamaların kaldırılması halinde durumun tamamen kontrolden çıkacağından endişelendiği ve sıkı önlemlere geri dönüşün de masada olduğuna dikkat çekildi.