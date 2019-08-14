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Güney Kıbrıs İsrail’in deniz tatbikatına katıldı

Güney Kıbrıs, İsrail tarafından düzenlen ve 10 ülkenin katıldığı deniz tatbikatında yer aldı.

Güney Kıbrıs İsrail’in deniz tatbikatına katıldı

Güney Kıbrıs, İsrail tarafından düzenlen ve 10 ülkenin katıldığı deniz tatbikatında yer aldı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:06
Güney Kıbrıs İsrail’in deniz tatbikatına katıldı

Güney Kıbrıs, İsrail tarafından düzenlen ve 10 ülkenin katıldığı deniz tatbikatında yer aldı.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın, İsrail deniz kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen ve 10 ülkenin katılımıyla bugüne kadar İsrail tarafından yapılan en büyük tatbikat olan “Mighty Waves 19” tatbikatında yer aldığını yazdılar.
Gazete, tatbikatın senaryosunun, İsrail’de meydana gelen çok büyük bir deprem sonrasında yapılması gerekenleri içerdiğini belirtirken Güney Kıbrıs’ın ise tatbikata fiilen katılmadığını, iki gözlemci gönderdiğini vurguladı.

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Habere göre, tatbikatta ABD, Fransa ve Yunanistan, deniz kuvvetlerinden birimler göndererek fiilen yer alırken, Güney Kıbrıs, Şili, İtalya, Almanya, Kanada, İngiltere ve NATO’dan ise gözlemciler katıldı.

 

Son Güncelleme: 14.08.2019 11:09
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısIsrail Deniz Tatbikatı
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