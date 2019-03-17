Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan üçlü zirvesinde Türkiye’ye güçlü mesaj verilecek iddiası

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da katılacağı 20 Mart tarihinde İsrail’de gerçekleştirilecek Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan üçlü zirvesinde Türkiye’ye sert mesajlar içeren bir ortak metin hazırlandığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “Tehditlere Güçlü Yanıt – PESCO Aracılığıyla Da Güvenlik” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, 20 Mart Perşembe günü İsrail’de gerçekleştirilecek Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü zirvesinde Türkiye’ye net mesajlar verilecek bir ortak bildiri hazırlandığını yazdı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da katılacağı üçlü zirve sonrasında yayınlanacak ortak metinde, “üçüncü ülkelerin hiçbir tehdidinin kabul görmeyeceği” mesajının verileceğini savunan gazete, öte yandan AB üyesi devletlerin, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’nin (MEB) ve Doğu Akdeniz’in güvenliğinin sağlanmasına, PESCO aracılığıyla AB üyesi ülkelerin de müdahil olmasını sağlama girişiminde de olduklarını yazdı.

Gazete, bölgedeki enerji güvenliğinin sağlanması adına birçok girişim bulunduğunu, bunlardan ilkinin Fransa’nın Mari’de (Tatlsu) deniz üssü inşa etmesi planları, bir diğerinin ise ABD’nin Güney Kıbrıs’taki havaalanları için Rum hükümetinden kolaylık talebinde bulunması olduğunu yazdı.

Haberde ayrıca, Fransa ve Almanya’nın PESCO’yu da güvenlik konularına dahil etmek istedikleri öne sürülerek, Almanya’nın altyapı kontrollerinde bulunmak amacıyla Güney Kıbrıs’a uzman göndereceği haberleri de hatırlatıldı.



