Güney Kıbrıs İngiltere’nin “yeşil listesine” giremedi

Alithia ve diğer gazeteler, İngiltere hükümetinin dün yayımladığı yeni duyuruda, İngilizlerin yurt dışı seyahatlerine tabii olacakları kurallarda herhangi bir değişikliğe gitmediğini, böylece Güney Kıbrıs’ın, ülkelerine geri dönüşte karantinaya girmelerini gerektirmeyen “yeşil kategoriye” geçemeyerek “turuncuda kaldığını” yazdılar.



