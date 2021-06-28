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Güney Kıbrıs ile Yunanistan ortak arama-kurtarma tatbikatı yaptı

Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın dün “SALAMİS-03/21” adlı arama-kurtarma tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi.

28 Haziran 2021 Pazartesi 12:00
Güney Kıbrıs ile Yunanistan ortak arama-kurtarma tatbikatı yaptı
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Fileleftheros gazetesi, ileri sürülen “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sorumluluk alanı” içerisinde gerçekleştirilen tatbikata Yunan “KANARİS” fırkateyni, Rum Yönetimi’ne ait arama-kurtarma helikopteri ve Rum Sağlık Hizmetleri personelinin iştirak ettiğini yazdı.
Haberde, tatbikatın Rum Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte gerçekleştirdiği üçüncü tatbikat olduğu bilgisine yer verildi.

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Son Güncelleme: 28.06.2021 12:36
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