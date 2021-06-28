Güney Kıbrıs ile Yunanistan ortak arama-kurtarma tatbikatı yaptı

Fileleftheros gazetesi, ileri sürülen “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sorumluluk alanı” içerisinde gerçekleştirilen tatbikata Yunan “KANARİS” fırkateyni, Rum Yönetimi’ne ait arama-kurtarma helikopteri ve Rum Sağlık Hizmetleri personelinin iştirak ettiğini yazdı.
Haberde, tatbikatın Rum Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte gerçekleştirdiği üçüncü tatbikat olduğu bilgisine yer verildi.
Fileleftheros gazetesi, ileri sürülen “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sorumluluk alanı” içerisinde gerçekleştirilen tatbikata Yunan “KANARİS” fırkateyni, Rum Yönetimi’ne ait arama-kurtarma helikopteri ve Rum Sağlık Hizmetleri personelinin iştirak ettiğini yazdı.