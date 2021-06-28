Güney Kıbrıs ile Yunanistan ortak arama-kurtarma tatbikatı yaptı

Fileleftheros gazetesi, ileri sürülen “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sorumluluk alanı” içerisinde gerçekleştirilen tatbikata Yunan “KANARİS” fırkateyni, Rum Yönetimi’ne ait arama-kurtarma helikopteri ve Rum Sağlık Hizmetleri personelinin iştirak ettiğini yazdı.

Haberde, tatbikatın Rum Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte gerçekleştirdiği üçüncü tatbikat olduğu bilgisine yer verildi.

