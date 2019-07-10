banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97598
ALTIN
257.411
DOLAR
5.7389
STERLİN
7.1500
EURO
6.4380
Hava sıcaklığı düşecek
HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK
Sucuoğlu: “Hedef hayıt dışılığı önlemek”
“KARA LİSTEYE ALDIK”
Tatar: “Bu uyuşturucu illetinden kurtulmak için hep birlikte mücadele vermeliyiz... Sigarayı da bırakın“
"SİGARAYI BIRAKIN"
Sürücülerin dikkatine
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
banner306
Flaş Haber
Sürücülerin dikkatine
Kapat

Güney Kıbrıs İle Yunanistan Arasında Deniz Bağlantısı

Güney Kıbrıs İle Yunanistan Arasında Deniz Bağlantısı

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:52
Güney Kıbrıs İle Yunanistan Arasında Deniz Bağlantısı

Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında deniz bağlantısının kurulması çabalarının, 2020 yılının yazında hayata geçirilmesinin planlandığı belirtildi. 
Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında deniz bağlantısının sağlanması konusunun, dün gerçekleştirilen Rum Meclisi Enerji, Ticaret, Turizm ve Sanayi Komitesi toplantısında ele alındığını yazdı.
Habere göre, Rum Denizcilik Müsteşarı Natasa Pilidu, toplantı çerçevesinde yaptığı açıklamada deniz bağlantısının sürdürülebilirliğinin incelenmesinin tamamlandığını, gerekli olan devlet desteğinin onaylanmasının beklendiğini, bunun ardından ise bu çalışmayı üstlenecek iş insanın bulunması için ise ihale sürecinin başlatılacağını  ifade etti. 

banner317
Bu yöndeki çalışmanın, bağlantının 2020 yılında gerçekleşmesi için sürecin yaz ayından önce tamamlanması yönünde olduğunu ifade eden Pilidu, biletlerin, uçak biletlerinden daha ucuz olacağını da söyledi. 
Pilidu, bu bağlantının, İsrail, Mısır, Ürdün ve Lübnan ile de sağlanması yönünde düşüncelerin bulunduğunu ifade etti. 
 

Son Güncelleme: 10.07.2019 15:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis Spehar’la görüştü
Anastasiadis Spehar’la görüştü
Vasiliko’ya Yeni Elektrik Santrali
Vasiliko’ya Yeni Elektrik Santrali
Rum Yönetiminin Başı Malını Talep Eden Kıbrıslı Türklerin Avukatlarıyla Dertte
Rum Yönetiminin Başı Malını Talep Eden Kıbrıslı Türklerin Avukatlarıyla Dertte
Kıbrıs Sorunuyla İlgili Haberler…
Kıbrıs Sorunuyla İlgili Haberler…
Interpol Genel Sekreteri Güney Kıbrıs’ta
Interpol Genel Sekreteri Güney Kıbrıs’ta
“AB’nin Türkiye’ye karşı önlemler listesi” Rum basınında
“AB’nin Türkiye’ye karşı önlemler listesi” Rum basınında
Unhcr’nin Siyasi Sığınma Konusundaki Uyarıları
Unhcr’nin Siyasi Sığınma Konusundaki Uyarıları
Miçotakis ilk ziyaretini Güney Kıbrıs’a gerçekleştirecek
Miçotakis ilk ziyaretini Güney Kıbrıs’a gerçekleştirecek
Yavuz’un Karpaz açıklarına gelmesine tepki..
Yavuz’un Karpaz açıklarına gelmesine tepki..
Polonya’dan Türkiye’ye Kayıplar Konusunda Baskı Yapması Talebi
Polonya’dan Türkiye’ye Kayıplar Konusunda Baskı Yapması Talebi

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim