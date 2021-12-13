Güney Kıbrıs ile İsrail arasında deniz bağlantısı perspektifi tartışıldı

Fileleftheros gazetesi, Rum Denizcilik Müsteşarlığı’nın açıklamasına göre Dimitriadis ile Michaeli’nin iki ülke arasında deniz taşımacılığı alanındaki iyi ilişkilere vurgu yaptığını ve bu ilişkilerin, iki ülkenin faydasına olacak şekilde daha da güçlendirilmesinde anlaştıklarını yazdı.

Gazete, İsrail’in Güney Kıbrıs-Yunanistan arasındaki yolcu gemisi seferlerinin yeniden başlatılması için gösterilen çabaları selamladığını ve görüşmede de, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki deniz bağlantısına İsrail’in de katılmasının vatandaşların serbest dolaşımını kolaylaştıracağına ve yeni bir piyasa yaratabileceğine işaret edildiğini kaydetti.

