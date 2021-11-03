banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis yarına ertelendi
Meclis yarına ertelendi
Yağış miktarları
Yağış rekoru Zaferburnu'nun!
UBP ile DP yeni bir 'azınlık hükümeti' kurma noktasında anlaştı
Hükümet netleşiyor
Binali bey bu kez hiç bulaşmamış…
Binali bey bu kez hiç...
banner376

Güney Kıbrıs iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı yapacak

Güney Kıbrıs’ın, iklim değişikliğiyle mücadele için yapılacak eylemler için 500 milyon Euro katkı sağlayacağı bildirildi.

03 Kasım 2021 Çarşamba 13:15
Güney Kıbrıs iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı yapacak

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Glasgow’da gerçekleştirilen COP26 BM İklim Zirvesi’nde katıldığını yazdı.
Habere göre, Anastasiadis, 2026’ya kadar doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi temiz yakıt kullanımıyla ilgili yeni politikalar ve tedbirler benimsenmesi ve ulaşım, tarım, sanayi, arazi kullanımı, ormanların korunması ve atık idaresi gibi ilgili alanlara yönelik yatırımların teşvik edilmesi için 500 milyon Euro’yu aşan katkı yapacaklarını söyledi.
Anastasiadis, küçük bir ülke olarak iklim değişikliğinin etkileriyle mücadeleye ulusal katkılarının az olduğunu bildiklerini, dolayısıyla da bölgesel işbirliğini artırma arayışında olduklarını kaydetti.

banner341
Nikos Anastasiadis ayrıca, koordineli işbirliği ve ortak uygulamalarla, Akdeniz ve Ortadoğu’nun küresel iklim değişikliğinin odağında bulunduğunu da dikkate alarak, bölgesel işbirliğini güçlendirmeyi arzuladığını ifade etti.
Haberde, Güney Kıbrıs’ın 100’den fazla ülkenin imza koyduğu Ormanlar ve Arazi Kullanımına İlişkin Glasgow Liderler Bildirisi’ne imza koyduğu da belirtildi.
 

banner360
Son Güncelleme: 03.11.2021 15:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney’de koronavirüs vakaları 6-11 yaş grubuna geçti
Güney’de koronavirüs vakaları 6-11 yaş grubuna geçti
Limasol’daki Kebir Camii’nin konservasyonu için 1,2 milyon Euro
Limasol’daki Kebir Camii’nin konservasyonu için 1,2 milyon Euro
Güney Kıbrıs’taki Türk mahkumun serbest kalma talebi reddedildi
Güney Kıbrıs’taki Türk mahkumun serbest kalma talebi reddedildi
Rum Tarım Bakanlığı hellim konusunda harekete geçti
Rum Tarım Bakanlığı hellim konusunda harekete geçti
Anastasiadis, İklim Zirvesi'ne katıldı
Anastasiadis, İklim Zirvesi'ne katıldı
Dimitriu Sırbistan Parlamentosu’nda konuştu
Dimitriu Sırbistan Parlamentosu’nda konuştu
Güney Kıbrıs’ta 1 can kaybı, 249 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 1 can kaybı, 249 yeni vaka
Kayıp şahsı drone ile buldular
Kayıp şahsı drone ile buldular
“Nemesis 2021” tatbikatı yarın yapılıyor
“Nemesis 2021” tatbikatı yarın yapılıyor
Güney Kıbrıs’ta Ekim ayı yolcu trafiği açısından en iyi ay oldu
Güney Kıbrıs’ta Ekim ayı yolcu trafiği açısından en iyi ay oldu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim