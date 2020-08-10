Güney Kıbrıs haftasonu yangınlarla boğuştu

Rum basınında, hafta sonu çıkan yangınlarla ilgili haberlerde yangınların kundaklama sonucu çıktığı yönündeki bilgiler de yer aldı.

Fileleftheros gazetesi “Hafta Sonu Yangın Kâbusu” başlıklı haberinde Baf-Limasol sınırında Cumartesi sabaha yakın çıkan ve geniş bölgeye yayılan yangının ardından dün de Limasol’a bağlı Prastio köyünde yangın çıktığını, söndürme çalışmalarının karadan ve havadan yürütüldüğünü yazdı.

Gazete Baf-Limasol sınırında çıkan yangın neticesinde 5 kilometrekareyi aşkın ormanlık, ekili alan ve yabani bitki örtüsünün, Kuklion-Oriton bölgesindeki ormanın 2 kilometrekarelik alanı ve 3 kilometrekarelik bir başka alanın yandığını belirtti.

Habere göre Rum İtfaiye Müdürü Haralambus Aleksandru, yangın yerinde yaptığı açıklamada, insan yaşamını tehlikeye atan hasta beyinlerden ve suçlardan söz etti.

Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis de yangın yerine giderek incelemelerde bulunurken yangınların söndürülmesinde insanüstü çaba harcayan müdahil taraflara teşekkür etti.

Kadis ayrıca ormanları kundaklamada suçlu bulananların ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalması için mevcut yasada değişikliğin ileriye götürüleceğini söyledi.

Kadis, kundakçıların yakalanması için ilgili bilgileri vermesi için halka çağrıda da bulundu.

Rum Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu yaptığı açıklamada “Arhimandritas” bölgesinde şüpheli bir şekilde dolaşan iki aracın görüldüğünü ifade etti.

Fileleftheros gazetesi “Kundakçılar Bizi Yine Uykuda Yakaladı” başlıklı bir başka haberinde kudakçıların, bir kez daha polis ve ilgili birimleri uykuda yakaladığını, büyük alanların yanmasına neden olan alanları ateşe vermeyi başardıklarını yazdı.

Yangınların, geride küller ve yangın artıkları bıraktığına dikkati çeken gazete, ilgili birimlerin yine kundaklamadan söz ettiklerini ancak düne kadar herhangi bir tutuklamanın yapılmadığını belirtti.

LİMASOL’DA DÜN DE YANGIN ÇIKTI

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Limasol’a bağlı Avdimu Prastio köyünde dün yangın çıktığını ayrıca yangının evleri tehdit etmesi nedeniyle bölgenin boşaltıldığını yazdı.

Habere göre yangın, ilgili birimlerin üstün çabası neticesinde dün öğleden sonra kontrol altına alındı.

NEOFİTU YANGIN YERLERİNİ ZİYARET ETTİ

Alithia gazetesine göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Baf-Limasol sınırında çıkan ve yangından etkilenen “Arhimandrita-Orites-Musere-Dora” bölgelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Neofitu, yaptığı açıklamada yangınların kundaklama neticesinde çıktığını öğrenmesi üzerine bu tür suç faaliyetlerini sert bir şekilde kınadı.