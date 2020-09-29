Güney Kıbrıs Ekonomisi Pandemi Yüzünden Olağanüstü Hal Durumunda

Güney Kıbrıs Maliye Bakanı Konstantinos Petridis, koronavirüsü pandemisi yüzünden ekonominin olağanüstü hal durumunda olduğunu ve sorunu tüm kesimlerin katkısıyla mümkün olan en iyi şekilde idare etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre Petridis, ekonomideki kötü tablonun 2021 yılıyla ilgili bütçelere yansıtılacağı gibi, AB’nin kurtarma fonuyla ilgili çabalarını da etkileyeceğini dile getirdi.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’la parti binasında yaptıkları görüşmenin ardından açıklamada bulunan Petridis, EDEK’in bazı önerilerini ele aldıklarını, bunlar üzerinde çalışacaklarını ve önümüzdeki dönemde sürekli iletişim içerisinde bulunacaklarını da söyledi.

Petridis, devlet, hükümet ve partiler olarak, kolektif bir şekilde Avrupa Komisyonu fonlarından maksimum derecede yararlanmayı başarmayı amaçlamaları gerektiğini sözlerine ekledi.