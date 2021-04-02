Güney Kıbrıs dün turizme açıldı

Fileleftheros gazetesi ekonomi eki, Güney Kıbrıs’a 65 ülkeden gelecek kişilerin karantinaya girmeyeceğini yazdı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından 65 ülkenin yeşil, turuncu ve kırmızı olmak üzere 3 kategoriye ayrıldığını yazan gazete, Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios’un açıklamalarına da yer verdi.

Habere göre Perdios, Güney Kıbrıs’ın turizm sektörünün yeniden açılması için elinden geleni yaptığını her şeyin, epidemiyolojik duruma göre diğer ülkelerin seyahat talimatlarına bağlı olduğunu da söyledi.



AŞILI GELEN İLK TURİSTLER

Öte yandan Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın dün, İsrail’den ilk aşılı turistleri kabul ettiğini yazdı.

Turistlerin Larnaka Havalimanından ülkeye giriş yaptığını yazan gazete, Larnaka Havalimanına dün İsrail’den 3 uçuşun gerçekleştirildiğini belirtti.

Habere göre Rusya ve Ürdün’den de turistlerin, ileriki günlerde Larnaka Havalimanına gelmesi bekleniyor.