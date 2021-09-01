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Güney Kıbrıs da petrol konusunda alarmda

Rum Yönetimi makamlarının, Suriye’deki bir elektrik santralinde geçtiğimiz hafta yaşanan petrol sızıntısının ardından, sızıntının Kıbrıs kıyılarına yaklaşması nedeniyle alarm durumunda oldukları haber verildi.

01 Eylül 2021 Çarşamba 12:30
Güney Kıbrıs da petrol konusunda alarmda

Fileleftheros gazetesi “Kirlilikten Korunma Önlemleri” başlıklı haberinde, Rum makamlarının, yaptıkları planlamalarla, kirliliğin önlenmesi için hazır olduklarını yazdı.

Haberinde, “Rempek” uydu sisteminin "15 bin metreküplük deniz alanında 18 ton petrol" olduğundan söz ettiğini yazan gazete, Karpaz kıyılarına yaklaşan kirliliğin ham petrol olmadığını belirtti.

Gazeteye göre, Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis konuyla ilgili açıklamasında, var olan belirtiler temelinde, özellikle Güney Kıbrıs’ta ciddi bir problem yaşanmasının beklenmediğini söyledi.

Rum hükümetinin kirlilik önleyici araçlara sahip olan “Aleksandriya” isimli özel geminin Rum kesiminde bulunmasını sağladığını ifade eden Kadis, geminin Rum bandırasına sahip “oil products tanker” tipinde olduğunu ve Limasol Limanı’nda demirli bulunduğunu belirtti.

Paralimni bölgesine emici bariyerler ve emici pedler naklettiklerini de açıklayan Kadis, Rum kesiminin konu hakkında geçtiğimiz Perşembe günü bilgilendirildiğini söyledi.

Kirliliğin Pazartesi gününden bu yana Apostolos Andreas bölgesine doğru hareket ettiğinin görüldüğünü ve dolayısıyla ilgili mekanizmaların devreye sokulduğunu yazan gazete, gerekmesi halinde yardımcı olmaları için Yunanistan ve İsrail’in de bilgilendirildiğini belirtti.

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Gazete, bölgede Güney Kıbrıs Balıkçılık Dairesi’ne bağlı iki gemi ile Deniz Komutanlığına bağlı bir geminin devriye yaptığını da yazdı.

Öte yandan “Rum Yönetiminin olası deniz kirliliği konusunda KKTC’yi bilgilendirdiğini ve Rum Yönetimi tarafından kontrol edilmeyen bölgede oluşacak herhangi bir kirlilik durumuna yardımcı olmak konusundaki niyetini en net şekilde ortaya koyduğunu” öne süren Kadis, “ne yazık ki yardımcı olmak konusundaki niyet ve isteklerinin şu ana kadar yanıt bulmadığını ve KKTC makamlarından herhangi bir bilgilendirme ve yanıt almadıklarını ve alarm durumunda kaldıklarını” belirtti.

Haravgi gazetesi ise “Petrol Sızıntısı Uzaklaşıyor- Rum Kesiminin Yardımı İki Sebepten Dolayı Gerekli Görülmedi” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, İki Toplumlu Çevre Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Mihalis Loizidis’in, kirliliğin türü konusunda Kıbrıs Türk tarafından bilgilendirme beklediğini yazdı.

Loizidis’e göre kirliliğin Kıbrıs’tan uzaklaştığının görüldüğünü kaydeden gazete, Loizidis’in, kirliliğin Apostolos Andreas’ın yakınlarından geçtiğini ve Kıbrıslı Türklerin şu ana kadar petrolün türü ve kirliliğin boyutu konusunda bir fikre sahip olmuş olacaklarını belirtti.

Kısa süre içerisinde bilgilendirme beklediğini yineleyen Loizidis, dünden itibaren İki Toplumlu Çevre Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Salih Gücel’le başlayan temaslarına da atıfta bulundu.

En nihayetinde iki sebepten ötürü Rum kesiminin yardımının gerekmediğinin görüldüğünü dile getiren Loizidis, ilk olarak, Kıbrıslı Türklerin acil bir durum olarak addedilmesi için kirliliğin yeterince yakın olduğunu düşünmediklerini, ikinci olarak ise Türkiye’nin gönderdiği araçların yeterli olduğuna karar verdiklerini ekledi.

Haber Alithia gazetesinde ise “Petrol Sızıntısı Suriye’ye Geri Gidiyor” başlığıyla yer aldı.

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Son Güncelleme: 01.09.2021 13:49
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