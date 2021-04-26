Güney Kıbrıs da Dijital Yeşil Sertifika uygulamasındaki gelişmeleri izliyor

Fileleftheros gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak Rum Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarlığı’nın çalışmaları izlemekle birlikte, kendi dijital yeşil sertifikalarını verebilmek için çalışmalar yaptığını yazdı.

Haberde, müsteşarlığın yaptığı çalışmaların Rum Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalarıyla da ilişkili olduğu ve Güney Kıbrıs’ta bugün başlayan yeni tam kapanma döneminin ardından, kalabalık bölgelere yapılacak ziyaretlerde negatif PCR testi veya en azından birinci doz aşının yaptırılmış olması ön koşulunun aranacağı kaydedildi.