Güney Kıbrıs BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğine talip

Fileleftheros’un haberine göre Rum yönetiminin bu kararı, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Cenevre’de düzenlenmekte olan 46’ncı BM İnsan Hakları Konseyi’ne hitabı sırasında açıkladı.

Habere göre Hristodulidis bu çerçevede yaptığı konuşmada insan haklarını korumanın Rum yönetiminin dış siyasetinin birinci önceliği olduğunu iddia ederek “insan haklarının özellikle şu alanlarda korunması ve ileri götürülmesi için diğer bütün BM üyesi ülkelerle birlikte çalışma taahhüdünde olduğunu” savundu: “Cinsiyet eşitliği, insan ticaretiyle mücadele, çocuk ve genç hakları, kültürel hakların korunması ve iklim değişikliğinin insan haklarına etkisi.”

Konuşması çerçevesinde Kıbrıs sorununa ve beklenmekte olan 5+1 konferansa da değinen Hristodulidis, Genel Sekreter’in gayriresmî konferansın “Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun iki bölgeli iki toplumlu federasyon temelinde kapsamlı çözüm bulunması için müzakerelerin yeniden başlatılması” hedefini taşıdığını savundu. Hristodulidis, kendilerinin de bu çerçevede “Kıbrıs’ı bütün Kıbrıslıların temel özgürlüklerden ve insan haklarından kesintisiz yararlanmasını sağlayarak yeniden birleştirecek bir çözüm için çalışacaklarını” söyledi.