Güney Kıbrıs birlik olma çağrısı yaptı

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Barış Harekâtı’nın 2’inci aşamasının yıl dönümüyle ilgili Kıbrıs Haber Ajansı’na (KİPE) açıklamada bulunan Anastasiadis, “Türkiye’den gelen tehditleri ve Türkiye’nin hayata geçirdiği şeyleri bu birlik sayesinde önleyebileceklerini” iddia etti.

Rum kesiminin Kıbrıs sorununa adil, işler ve yaşayabilir bir çözüm bulunması hedefine bağlı olduğunu da ileri süren Anastasiadis, “bu çözüm aracılığıyla, vatanlarının işgal orduları ve çağ dışı garantilerin olmadığı çağdaş bir Avrupa ülkesi haline geleceğini” öne sürdü.

Anastasiadis, “karşılarında, izlediği saldırgan stratejiyle iki devlet çözümü isteyen aynı zamanda gerek denizde, gerek de karadaki yasa dışı faaliyetleri aracılığıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik hakları aleyhinde yeni oldubittiler yaratmak isteyen bir Türkiye olduğu” iddiasında da bulundu.

Anastasiadis, “BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarıyla korunmakta olan kapalı bölge Maraş’ın statüsünün, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve ortaklarının uyguladığı Türkiye’nin yayılmacı politikası tarafından bariz bir şekilde ihlal edilmekte olduğunu” da öne sürdü.

Özlü müzakerelerin, BM Genel Sekreteri himayesinde yeniden başlamasına müsaade edecek gerekli şartların oluşması için çalışmaya devam edeceklerini de savunan Anastasiadis, “kapalı bölge Maraş’ın bir kısmının, mevcut durumun değişmesi hedeflenerek, belli bir kategoriden çıkarılması konusunda son zamanlarda Türkiye tarafından yapılan şeylerin, Rum kesiminin faaliyetlerinin ardından BM Güvenlik Konseyi ile Avrupa Birliği’nin tepkisine neden olduğunu” da söyledi.

Türkiye’nin faaliyetlerinin en sert şekilde kınandığını iddia eden Anastasiadis, bunun yanında, Kıbrıs sorununun çözümünün iki kesimli, iki toplumlu federasyon temelinde olması gerektiğinin de yinelendiğini ifade etti.

“Kıbrıs sorununda, işgale son verecek, garantileri ortadan kaldıracak ve adanın tüm sakinlerinin barış içinde bir arada yaşaması koşullarını yaratacak bir anlaşmaya varılmasını istediklerini” de savunan Anastasiadis, “yalnızca birlik olarak Türk provokasyonlarını önleyebileceklerini ve işgalden kurtulabileceklerini” ileri sürdü.

Anastasiadis, “47 yıldır harcanan çabalara rağmen, Türk uzlaşmazlığının çözüme varılmasına izin vermediği” iddiasında da bulundu.

DİMİTRİYU

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriyu ise açıklamasında, “uluslararası toplumu, uluslararası hukuk ile yasal düzenin Kıbrıs’ta uygulanması gerektiği konusunda ikna etmek için, tüm politik ve diplomatik eylemlerde bulunmalarının vazifeleri olduğunu” söyledi.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ikinci safhası dolayısıyla sosyal medyada bir paylaşımda bulunan Dimitriyu, “14 Ağustos’un vatanlarının yakın tarihi açısından uğursuz bir gün olduğu” iddiasında da bulundu.

DİSİ’DEN ANASTASİADİS’E DESTEK

Gazeteye göre DİSİ partisi ise Barış Harekâtı’nın 2’nci aşaması dolayısıyla yayımladığı mesajında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili çabalarına destek belirtti.

DİSİ mesajında, “tüm güçleriyle ve Anastasiadis’in çabalarını destekleyerek, Türk işgaline ve Türkiye’nin ülkelerini kontrol etme konusundaki mantığına son verecek dürüst bir siyasi anlaşama aramaya devam edeceklerini” belirtti.

AKEL’İN MESAJI

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, AKEL partisi de gün dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 2’inci safhasının bu yılki yıl dönümünde “vatanlarının dramatik gelişmelerle karşı karşıya olduğu” iddiasında bulundu.

“Kıbrıs’ın nihai bölünmesi ve Maraş’ın yerleşime açılmasının, her zaman olduğundan daha gözle görülür olduğunu” iddia eden AKEL, bundan ötürü “Kıbrıs halkının tümüne, Erdoğan-Tatar ikilisinin bölücü planlarının iptal edilmesi için, vatanın özgürlüğü ve yeniden birleşmesi adına birlik ve mücadele çağrısında” bulundu.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise, AKEL’in Derinya’da düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada, Anastasiadis’e, müzakerelerin yeniden başlaması için inisiyatif alması çağrısında bulundu.

“Anastasiadis’i müzakerelerin yeniden başlaması için inisiyatif almaya ve kendilerini nihai bölünmeye yakınlaştıran gelişmeleri pasif bir şekilde izlememeye çağıran” Stefanu, “darbe ile işgalin sonuçlarını bugün hâlâ yaşadıklarını” iddia etti.

“Nihai bölünmenin gerçekleşmesi halinde bunun yeni maceraların başlangıcı olacağı” iddiasında da bulunan Stefanu, bölünmenin önlenmesinin yalnızca tek bir yolu olduğunu, bunun da iki kesimli, iki toplumlu federasyon çerçevesindeki Kıbrıs sorununun çözümüyle olduğunu iddialarına ekledi.

SÖZDE “MARAŞ BELEDİYESİNİN” MESAJI…

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, sözde “Maraş Belediyesi” de gün dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Maraş’ın Maraş sakinleri için olduğunu ve teslim edilmeyeceğini” iddia etti.

Maraş kökenli Rumlara “Türkiye ile işgal rejiminin meydan okumaları ile çağrılarına katlanmaları çağrısında” da bulunan sözde belediye, Maraş kökenli Rumlara “sağlam durmaları” çağrısı da yaptı.