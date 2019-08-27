Güney Kıbrıs, Avrupa Pasaportu isteyen yatırımcılara en süratli seçenek…

Güney Kıbrıs’ın, Avrupa pasaportu isteyen yatırımcılar için en süratli seçenek olduğu haber verildi.

Haravgi “Kıbrıs Aracılığıyla Süratle Avrupa Pasaportu… 13 Ülke Arasında Kıbrıs Avrupa Pasaportu Edinmenin En Çabuk Yolu” başlıklı haberine “Financial Times” gruba bağlı “Professional Wealth Management” dergisinin “Citizenship by Investment” (CBI) endeksini kaynak gösterdi.

Habere göre yabancı yatırımcılara; hareket serbestliği, yaşam düzeyi, asgari yatırım meblağı, ülkeye zorunlu geçiş ve/veya daimi konut edinme, vatandaşlık verilmesi için talep edilen süre, istenilen verilere işlenme kolaylığı gibi kriterlere dayalı vatandaşlık verme programı olan 13 ülkenin yer aldığı gösterge, Güney Kıbrıs ve Malta’nın, gözünü Avrupa’ya dikmiş yatırımcılar için ilk seçenek olduğunu ortaya koydu.

İlgili raporda Güney Kıbrıs’ın, başvuru sahibinden en az 6 ay ikamet izni şartı getirerek ikamet kriterini büyük ölçüde ağırlaştırmış görünmesine rağmen fiilen ispat-ı vücut şartı bulunmadığı, başvuru sahiplerinin, biri biyometrik verilerini teslim etmek diğeri de yemin vermek maksadıyla Güney’i iki kez ziyaret etmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Fileleftheros haberi “Kıbrıs Pasaportu Dünyada 7’nci… Ülkemiz Özgürlükleri ve Yaşam Düzeyi Nedeniyle Puan Kazanıyor” başlığıyla aktardı.