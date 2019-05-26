Güney Kıbrıs AP seçimi için bugün sandık başında

Avrupa Parlamentosu’ndaki 6 sandalye için Güney Kıbrıs’ta bugün seçim yapılıyor.

Kıbrıslı Türklerin de aralarında bulunduğu 72 adayın yarıştığı seçimde belirlenecek 6 kişi, 5 yıllığına Brüksel’e gidecek.81 bin 611’i Kıbrıslı Türk, 10 bin 558’i ise Avrupa vatandaşı olan 549 bin 11 seçmenin oy kullanacağı AP seçimlerinde 21’i Yunanistan, İngiltere ve Berlin’de, 50 tanesi de KKTC sınırı yakınlarında olmak üzere toplam bin 50 seçim merkezi kuruldu. Seçim günü sandık görevlisi, Polis Enformasyon Dairesi vb. personel dahil toplam 7 bin kişi görev yapıyor.

Oy verme işlemi sandıkların açıldığı saat 07.00’de başladı. 12.00-13.00 arasında bir saatlik ara verilecek oy verme işlemi, sandıkların kapanış saati olan 18.00’de son bulacak.

AB’nin bütün üye ülkelerdeki sandıkların kapanmasını gerekçe göstererek, sandıkların açılacak, oyların sayılacak olmasına rağmen seçim sonuçlarının gece yarısından önce açıklanmaması talimatına Rum tarafında da uyulacak.

Bugünkü seçimde AP milletvekilliği için aday olanların partilere göre isimleri ise şöyle:

AP’deki sandalye için DİSİ’den Georgia Konstantinu-Panayotu, Panayotis Sendonas, Eleni Stavru, NikosTornaridis, Lukas Furlas ve LefterisHristoforu; AKEL-Sol-Yeni Güçler’den Athos Yeorgiu, Yorgos Yeorgiu, Niyazi Kızılyürek, Yorgos Kukumas, Marina Nikolau ve Neoklis Silikiotis; DİKO’dan Aristos Vasiliadis, Elenis Theoharus, Zaharias Kulias, Kostas Mavridis, Marinos Muşiotis ve Katerina Hristofidu; EDEK’ten Diomidis Diomidus, Hristos Yakovu, Nataşa Yoannu, İlias Mirianthus, Thea Nikolau ve Dimitris Papadakis; İttifak-Ekologlar’dan Andreas Themistokleus, Haralambos Tehopemptu, Efi Ksanthu, Maria Pastella, Aleksia Sakadaki ve Doros Hristodulidis; ELAM’dan Marios Vasiliu, Yeadis Yeadi, Maria İerodiakonu, Yorgos Nikolau, Yorgos Solomonidis ve Panayotis Tofinis; DİPA’dan (Demokratik Cephe) Eleftherios Dimitriu, Vakis Yakovu, Mihalis Yoannu, Yannos Lakkotripis, Marinos Kleanthus ve Antigoni Papadopulo; Yasemin Hareketi’nden İbrahim Aziz, Öz Karahan, Leyla Kıralp, Şener Levent, Zeki Beşiktepeli ve Faize Özdemirciler; Hayvan Partisi’nden Angelina Agathangelu, Avraam Themistokleus, Kiriakos Metcidi ve Neofitos Neofitu; Vatansever Parti’den Hriselpida Kamma, Nikos Hikmonos, Nikolas Peratikos, Hristos Rotsas ve Kostas Haralambus; Milliyetçi Kurtuluş Hareketi’nden Maria Kalogeri, Hristakis Kapiliotis, Andonis Pieridis, Lukas Stavru ve Mihail Hristodulu; Adalet Mücadelecileri Örgütü’nden Mihalis Mina Leoni Paraskevaidu; Kıbrıs Türk Sosyalist Partisi’nden Mehmet Birinci ve Kazım Halit; Bağımsızlar: Mihalis Paraskeva, Hrisanthos Mardapitta ve Haris Aristidu.