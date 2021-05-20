banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Vatandaş 'Ercan'dan yana...
Vatandaş 'Ercan'dan yana...
Çözüm ama zihniyet de bu !
Çözüm ama zihniyet de bu...
Daha açık nasıl söyleyebiliriz?
Daha açık nasıl söyleyebiliriz?
Gençlere ne verdiniz ki devleti korusunlar!
Gençlere ne verdiniz ki devleti...
banner376

Güney Kıbrıs alarmda!

Güney Kıbrıs, İngiliz varyantından sonra yeni tip koronavirüsün Hint ve Güney Afrika varyantı mutasyonlarının da saptanması nedeniyle alarmda…

20 Mayıs 2021 Perşembe 10:30
Güney Kıbrıs alarmda!
banner337

Alithia “Hint ve Güney Afrika Mutasyonları Kıbrıs’a da Geldi… Koronavirüsle İlgili Yeni Baş Ağrısı” başlığıyla ikinci manşet olarak değerlendirdiği haberinde, Sağlık Bakanlığı’nın, daha agresif ve bulaşma hızı daha yüksek olduğuna dikkat çekilen bu iki varyantın Güney’de saptanması nedeniyle alarma girdiğine dikkat çekti.

Habere göre yeni varyantlar Nisan ayında, pozitif sonuçlu PCR testlerinden alınan örnekler üzerinde Rum Nöroloji ve Genetik Enstitüsü ile Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan varyant taramalarında saptandı.

Güney Kıbrıs’ta 131 İngiliz varyantı, 4 Hint varyantı ve 2 Güney Afrika varyantı saptandı. Hint ve Güney Afrika varyantlarının Güney Kıbrıs’a özel izinle, giriş veya çıkıştan 72 saat önce negatif PCR testi ve 14 gün karantina şartıyla giriş yapılan “Gri Kategori”deki (üçüncü ülkeler) ülkelerden (3’ü Hindistan’dan, 1’i Pakistan’dan, 1’i Nepal’den ve 1’i Filipinler’den) gelen, seyahat geçmişi bulunan kişilerde saptandı.

Bu kişilerin varyantları taşıdıkları, Güney’e vardıkları an itibarıyla 14 günlük otelde karantina süreçleri sırasında saptandı ve Tersefanu’daki özel karantina alanına alınarak başka kişilerle temas etmemeleri sağlandı.

banner341
GENÇLER AŞIYI REDDEDİYOR

Öte yandan Politis, “Vatandaşın Yüzde 40’ı Kolunu Sıvamıyor” başlıklı manşet haberinde Sağlık Bakanlığı’nın birinci tur aşılama programının tamamlandığını, dünden itibaren ikinci tura başlandığını ancak Güney’de Hint ve Güney Afrika varyantları saptanmış olmasına rağmen Rumların sadece yüzde 45’inin aşılandığını haber verdi.

Gazeteye göre Sağlık Bakanlığı’nın 18-30 yaş grubu için verdiği 66 bin 30 aşı randevusundan 20 bini (yüzde 35’i) talep görmedi. Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, aşılama programı çerçevesinde şu ana kadar nüfusun yüzde 45’ini “bin bir zorlukla” aşıladıklarını açıkladı.

Safepass’ın, kişileri aşı olmaya zorlayacak bir uygulama olmasına karşın halkın, üçüncü doz, Astra Zeneca’nın yan etkileri ve komplo teorileri nedeniyle özellikle genç nüfusun aşıyı reddederek günlük hızlı test yaptırmayı tercih ettiğine dikkat çekildi.

banner360
Son Güncelleme: 20.05.2021 10:47
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Hint Varyantı Virüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum basınına göre kapılar haftaya açılıyor
Rum basınına göre kapılar haftaya açılıyor
Anastasiadis: “Biden’dan telefon bekliyorum”
Anastasiadis: “Biden’dan telefon bekliyorum”
Güney Kıbrıs ekonomisinin yüzde 4,5-5 büyümesi bekleniyor
Güney Kıbrıs ekonomisinin yüzde 4,5-5 büyümesi bekleniyor
Korktukları başlarına geldi!
Korktukları başlarına geldi!
Anastasiadis Larnaka Havalimanı’nı ziyaret etti
Anastasiadis Larnaka Havalimanı’nı ziyaret etti
Sınır kapılarından geçişlerin normale dönmesi görüşülecek
Sınır kapılarından geçişlerin normale dönmesi görüşülecek
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Savunma Bakanlarından üçlü görüşme
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Savunma Bakanlarından üçlü görüşme
Anastasiadis, Kıbrıs sorunu konusunda Biden’ın müdahalesini istedi
Anastasiadis, Kıbrıs sorunu konusunda Biden’ın müdahalesini istedi
Güney Kıbrıs’ta 167 yeni vaka, 1 yeni can kaybı
Güney Kıbrıs’ta 167 yeni vaka, 1 yeni can kaybı
Güney Kıbrıs'ta 162 yeni vaka, 1 kişi hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs'ta 162 yeni vaka, 1 kişi hayatını kaybetti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim