Güney Kıbrıs AB’den muafiyet istedi

Güney Kıbrıs’ın, nüfusuna göre Avrupa ortalamasını yüzde 600’ü aşan çok sayıdaki siyasi sığınma başvurusuna sahip olması nedeniyle mültecilerin taşınması-yeniden yerleştirilmesi süreçleri konusunda AB’dan muafiyet talep ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “AB’den Muafiyet İstedi-Mültecilerin Taşınması-Yeniden Yerleştirilmesinde Kıbrıs Sınırda” başlıklı haberinde, Rum İçişleri Bakanı Kostas Petridis’in, başka ve ekonomik sorunlara neden olan artan mülteci akını nedeniyle bazı yanıtlar bulma girişiminde bulunduğunu yazdı.

Petridis’in, 9 Şubat’ta Brüksel’e bir mektup göndererek, Güney Kıbrıs’ın taşınma-yeniden yerleştirme süreçlerinden muaf tutulmasını talep ettiğini yazan gazete, söz konusu mektubun, ilgili AB Komiseri Dimitris Avromopulos’a gönderildiğini belirtti.

Habere göre, Avromopulos ise 26 Şubat tarihli yanıtında, Rum Yönetimi’nin bu süreçlere ilişkin hukuki bir yükümlülüğünün bulunmadığını, bunun, gönüllülük esasında yapıldığını ifade etti.

Gazete, Avromopulos’un yanıt mektubunun ayrıntılarına geniş bir şekilde de yer verdi.



