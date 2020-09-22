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Güney Kıbrıs AB Zirvesinde “Tek Başına”

AB’nin Belarus’a yaptırım uygulaması planları, Rum kesiminin Türkiye’ye de yaptırım uygulanmasındaki ısrarı sebebiyle suya düştü.

22 Eylül 2020 Salı 10:24
Güney Kıbrıs AB Zirvesinde “Tek Başına”
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AB’nin Belarus’a yaptırım uygulaması planları, Rum kesiminin Türkiye’ye de yaptırım uygulanmasındaki ısrarı sebebiyle suya düştü.

Rum basını, AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında Belarus’a yaptırım uygulaması yönünde fikir birliği olmasına karşın, Güney Kıbrıs’ın Türkiye’ye de yaptırım uygulanması talebiyle veto uygulaması yüzünden zirvede “tek başına kaldığını” yazdı.

Politis gazetesi, “Belarus Yüzünden Lefkoşa Tek Başına – Yaptırımların Yenilenmesine Engel” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın Türkiye’ye yaptırımlar uygulanmasında ısrarcı davranacağını AB Dışişleri Bakanları toplantısında ortaya koyduğunu, ancak diğer üye devletlerin, Türkiye’ye yaptırım uygulanması konusundaki çekincelerini dile getirdiklerini yazdı.

Gazete, zirvede, AB ile Rum Yönetimi arasında, Türkiye’ye yaptırımlar konusunda görüş ayrılıklarının bulunduğu sonucunun açıkça ortaya çıktığını belirtirken, dikkat çeken bir diğer unsurun ise, Yunanistan’ın daha yumuşak bir tutum sergileme eğilimi olduğunu savundu.

Haberde, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Komiseri Joseph Borrell’in açıklamalarına da yer verilirken Türkiye’ye ek yaptırımlar konusunun 24-25 Eylül tarihli AB Zirvesi’nde ele alınmasının öngörüldüğü vurgulandı.

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Fileleftheros gazetesi ise haberini “Taktiklere Veto – Lefkoşa Almanya ve Borrell’in Türkiye Çabalarının Geçmesine İzin Vermedi – Yaptırımları Liderlere Havale Ettiler” başlıkları altında verirken, Almanya ve Borrell’in Belarus’a yaptırımları Türkiye’ye yönelik yaptırımlardan ayırma çabasının Rum yönetiminin tutumu sayesinde başarısız olduğunu yazdı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in AB Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında mevkidaşlarını, Doğu Akdeniz ve Türkiye’nin faaliyetleri konusunda “bilgilendirdiğini” ve geçtiğimiz ay “Gymnic” toplantısında alınan kararın, Belarus ile Türkiye’ye yönelik yaptırımların birlikte yürütüleceği yönünde olduğunu “hatırlattığını” yazdı.

Toplantıda, Yunanistan, Fransa, Slovakya, İrlanda, Lüksemburg ve Malta’nın “Gymnic” uzlaşısının hayata geçirilmesi gerektiğini destekleyen ülkeler olduklarını belirten gazete, Borrell’in ise Güney Kıbrıs’ın tutumundan rahatsız olduğu iddiasında bulundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Hristodulidis Çelme Taktı – Kıbrıs Eşit Uygulama Talebiyle Beyaz Rusya’ya Yaptırımları Engelledi – Kıbrıs İlk Kez AB Yaptırımlarını Bloke Etti”

Haravgi: “Yaptırımların Engellenmesi İçin Perde Gerisi – Kıbrıs Tek Başına Veto Uyguladı”

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Son Güncelleme: 22.09.2020 10:35
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