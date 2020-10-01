Güney Kıbrıs AB Konseyi toplantısına odaklandı

Güney Kıbrıs, bu akşam Brüksel’de yapılacak olan ve Türkiye’ye yaptırımlarla ilgili önemli kararların alınmasının beklendiği AB Konseyi toplantısına odaklandı.

Fileleftheros gazetesi “Türk Menülü Yemek… Türkiye’nin Tavırları Brüksel’de AB Liderlerinin Önünde” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, AB liderlerinin bu akşamki yemeği öncesine kadar perde gerisindeki faaliyetlerin devam edeceğini yazdı.

Gazete, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in dün akşam Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüştüğünü kaydederken, haberde görüşmenin içeriğiyle ilgili herhangi bir detay yer almadı. Michel’in, bugün de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geleceği belirtildi.

Habere göre Brüksel’deki bir diplomatik kaynak, AB üyesi devletlerin diplomatları arasında yapılan ön görüşmelerde, bazı ülkelerin bu akşamki zirveden Türkiye ile ilgili herhangi bir karar çıkmasını istemediğini; ancak Yunanistan’ın, Beyaz Rusya için karar çıkacakken, Türkiye için çıkmayacak olmasının kabul edilemeyeceği konusunda ısrarcı olduğunu kaydetti.

Gazete, aynı kaynağın, bazı sonuçlar çıkacağını ancak bunların belirsiz olduğunu ve herhangi bir taslak görülmediğini; Michel’in farklı kişilerle yapacağı görüşmelerden sonra, nihai metnin sonuçlandırılmak üzere AB liderlerine gönderileceğini ve Michel’in daha önce de COREPER toplantısında bu taktiği izleyerek, metni önceden göndermediğini belirttiğini yazdı.

Politis gazetesi “Yaptırımlar ve Münhasır Ekonomik Bölge’deki Gerginliğin Azalması İçin Formül Arıyorlar… Ana Yemeğin Türkiye ile İlişkiler Olduğu Liderler Toplantısı” başlığıyla aktardığı haberinde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tutumuyla ilgili tüm gözlerin Brüksel’de olduğunu ve her ne kadar Rum Yönetimi Türkiye ile Beyaz Rusya’ya uygulanacak yaptırımların birbirine bağlanması konusundaki talebini yüksekte tutsa da, AB’li ortakların şu an için bu konuda hemfikir olmadıklarını yazdı.

Gazete, Michel’in zirve toplantısı öncesinde yaptığı açıklamalarda, AB’nin iki hedefi bulunduğunu ve bunlardan ilkinin, Türkiye ile yapıcı bir diyalog oluşturarak Doğu Akdeniz’deki istikrar ve güvenliği sağlamak; diğerinin de AB üyesi ülkelerin tümünün egemenlik haklarına saygı duyulmasının garanti altına alınması olduğunu söylediğini kaydetti.

Alithia gazetesi “Avrupalı Liderler Karar Veriyor: Yaptırımlar Yerine ‘Havuç-Sopa’ Politikasına Devam” başlığıyla aktardığı haberinde, bugünün Güney Kıbrıs için “büyük gün” olduğunu ve yaptırımlarla ilgili tüm ülkeler hemfikir olmasa da, ne olacağının liderlerin yapacağı görüşmeye bağlı olduğunu yazdı.

Haravgi gazetesi de haberi manşetten “Türkiye 27’lerin Akşam Yemeğinde Ana Yemek” başlığıyla aktardı.