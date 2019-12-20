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Güney Kıbrıs 5G için hazırlanıyor

Güney Kıbrıs’ın 5G teknolojisine geçme çalışmaları içerisinde olduğu belirtildi. 

Güney Kıbrıs 5G için hazırlanıyor

Güney Kıbrıs’ın 5G teknolojisine geçme çalışmaları içerisinde olduğu belirtildi. 

20 Aralık 2019 Cuma 10:43
Güney Kıbrıs 5G için hazırlanıyor

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta, son nesil kablosuz veri transfer teknolojisi olan 5G teknolojisinin hayata geçirilmesinin 12 ay daha ertelenmesi için vatandaşlar tarafından 10 bin kadar imza toplanması ve bunun dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anasastasiadis’e iletilmesine karşın, bu konudaki hazırlıkların devam ettiğini yazdı.
Habere göre,  vatandaşlar tarafından Anastasiadis’e iletilen bildiri-talepte, bu dönem içerisinde bilim insanlarının, 5G teknolojisinin,  insan sağlığı ve çevreye olan olası tehlikelerini araştıracağına dikkat çekildi. 

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Şu ana kadar olan tepkilerin, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Elektronik Haberleşme Dairesi’nin (THE) planında herhangi bir değişikliğe neden olmadığını belirten gazete,  THE’nin, Ocak ayı sonunda ihaleye çıkmasının beklendiğini de yazdı.   

 

Son Güncelleme: 20.12.2019 15:58
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs 5G
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