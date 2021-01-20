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Güney Kıbrıs 565 bin aşı daha sipariş etti

Güney Kıbrıs’ın Pfizer/BioNTech firmasından 565 bin Covid-19 aşısı daha sipariş ettiği bildirildi.

20 Ocak 2021 Çarşamba 11:30
Güney Kıbrıs 565 bin aşı daha sipariş etti
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Alithia gazetesi, bu rakamla birlikte Güney Kıbrıs’ın söz konusu şirketten sipariş ettiği aşı sayısının 957 bine ulaştığını ve Avrupa Komisyonu prosedürleri aracılığıyla 3 milyon doz aşıyı garanti altına aldığını yazdı.

Gazete,  Güney Kıbrıs’ın baştaki hedeflerinden bağımsız olarak tüm nüfusun (Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin) ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla iki ayrı prosedüre katıldığını ve Pfizer/BioNTech şirketinden ek doz siparişinde bulunduğunu kaydederek, bunların bu yılın Nisan ayı ile Eylül ayları arasında teslim edilmesinin beklendiğini belirtti.

Haberde, AstraZeneca aşısının bu ayın sonunda onaylanmasının beklendiği; Johnson&Johnson (Janssen) ile CureVac aşılarının da onaya sunulmasıyla birlikte Güney Kıbrıs’ın yeterli dozda aşı teslim alacağı ve Mart sonuna kadar 120 bin, Haziran sonuna kadar ise ek 450 bin kişinin aşı olmasının hedeflendiği kaydedildi.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın hedefinin, bahsi geçen aşıların onay alması durumunda Eylül sonuna kadar tüm nüfusun aşılanması olduğunu yazdı.

ANNELER VE YENİ DOĞAN BEBEKLERİ ÖZEL KLİNİKTE KORONAVİRÜS BULAŞTI

Gazete, bir diğer haberinde ise, Lefkoşa’nın Rum kesimindeki özel bir klinikte doğum yapan bazı anneler ile bebeklerinin, klinikte koronavirüs bulaştıklarını yazdı.

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Haberde, bu durumun endişeye ve tepkilere neden olduğu belirtilirken, Sağlık Bakanlığı’nın devreye girdiği ve ilgili protokollerin öngördüğü eylemleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Gazete, söz konusu kliniğin yarına kadar kapatıldığını ve ilgili bölümde iki doktor da dahil 10 pozitif vakanın çıktığını kaydetti.

UZMANLAR TEDBİRLERİN HAFİFLETİLMESİ İÇİN ERKEN OLDUĞU KONUSUNDA UYARIYOR

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, uzmanların, Güney Kıbrıs’taki tedbirlerin hafifletilmesiyle ilgili karar almak için henüz çok erken olduğu konusunda uyardıklarını yazdı.

Gazete, uzmanların hastanelerdeki durumun hâlâ kritik olduğu, kapanma sürecinin sonuçlarının henüz görülmediği ve aşıların etkinliğinin Şubat ayından sonra görüleceği konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

Uzmanların daha fazla test yapılmasının gerekliliğini vurguladığını belirten gazete, okulların açılması konusundaki tereddütlerin de, Aralık ayında görülen bulaş oranı nedeniyle sürdüğünü yazdı.

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Son Güncelleme: 20.01.2021 13:04
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Aşı
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