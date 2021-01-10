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Güney Kıbrıs 3 hafta süreyle kapandı

Güney Kıbrıs, Covid-19 pandemisiyle mücadele edebilmek için üç hafta süreyle kapanıyor. Güney Kıbrıs’ta gece sokağa çıkmak yasak ..

10 Ocak 2021 Pazar 20:22
Güney Kıbrıs 3 hafta süreyle kapandı
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Güney Kıbrıs, Covid-19 pandemisiyle mücadele edebilmek için üç hafta süreyle kapanıyor. Güney Kıbrıs’ta gece sokağa çıkmak yasak ..

Gündüzleri ise, kısa mesajla yetkili makamlardan izin alınarak sokağa çıkılabiliyor. Güney Kıbrıs’ta  Covid-19 ile mücadele kapsamında üç haftalık sıkı tedbirler uygulamaya girdi.

Güney Kıbrıs’ta sağlık sisteminin rahatlatılması ve virüsün daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirler 31 Ocak’a kadar geçerli olacak.

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Tedbirler kapsamında akşam saat 21.00’den sabah saat 05.00’e kadar sokağa çıkmak yasak . Gündüzleri ise, kısa mesajla yetkili makamlardan izin alınarak günde iki defa sokağa çıkılabiliyor.

Ülkede temel hizmetler hariç  kamu ve yerel yönetimlerde görev yapan kişiler evden çalışacak.  

Özel sektörde de personel sayısında kısıtlamaya gidildi. Ülkede nikah, vaftiz, cenaze gibi dini törenler ise en fazla 10 kişinin katılımıyla yapılabilecek ancak ayinlere katılımcı kabul edilmeyecek.

Okullarda ise uzaktan eğitime devam edilecek, sadece kreşler, okul öncesi ve özel eğitim merkezleri açık olacak. Spor müsabakaları ise seyircisiz gerçekleştirilecek. Ülkede sadece imalathaneler, içecek ve gıda perakendecileri ile inşaat sektörü faaliyet gösterecek.

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