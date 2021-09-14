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Güney Kıbrıs 170 bin grip aşısı temin edecek

 Grip aşılarının ilk partisinin, önümüzdeki on beş gün içerisinde Güney Kıbrıs’a gelmesinin beklendiği ifade edildi.

14 Eylül 2021 Salı 13:45
Güney Kıbrıs 170 bin grip aşısı temin edecek

Fileleftheros gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı’nın bu yıl için toplamda 170 bin grip aşısı temin etmeyi planladığını, bunlarda 50 bin adedinin altı aylığa kadar olan bebekler, 120 binin ise 65 yaş üstü ve hassas gruplara mensup daha küçük yaşlar için olduğunu yazdı.

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Eylül ayının sonunda toplam 50 bin grip aşısının gelmesinin beklendiğini yazan gazete, 110 bin aşının ise 55 bin ve 65 bin olmak üzere iki büyük parti şeklinde geleceğini belirtti. 

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Son Güncelleme: 14.09.2021 15:56
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Grip Aşısı
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