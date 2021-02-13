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Güney'deki korkunç cinayetin detayları korkunç

Güney Kıbrıs’ta Çarşamba günü gerçekleşen aile içi cinayetin yankıları sürüyor.

13 Şubat 2021 Cumartesi 13:30
Güney'deki korkunç cinayetin detayları korkunç
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Alithia gazetesi: “Biliyorlardı Ama Sorumluluk Üstlenmiyorlar – Korkunç Suçtaki Detaylar Şok Edici” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Güney Lefkoşa’ya bağlı “Ergates” köyünde 59 yaşındaki bir babanın, eşini ve 20 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürmesinin yankılarının sürdüğünü yazdı.
Gazete, söz konusu ailenin Rum Sosyal Hizmetler Dairesi’nin gözetiminde olduğunu, Rum polisine birçok kez aile içi şiddet şikayetlerinin yapılmış olmasına karşın her iki kurumun da “hiçbir şey yapmadıklarını” yazdı.
Haberinde, eşi tarafından 22 kez bıçaklanarak hayatını kaybeden 52 yaşındaki Andrulla Avraksidu’nun kız kardeşi Despo Avraksidu’nun açıklamalarına geniş yer veren gazete, Rum Sosyal Hizmetler Dairesi’nin ailenin durumunu bildiği halde hiç ilgilenmedikleri, hayatını kaybeden anne oğulun ise sürekli şiddete maruz kalmalarına karşın polise gitmekten korktukları şeklindeki açıklamalarına da geniş şekilde yer verdi.
Diğer gazeteler ise olaya ilişkin haberlerinde şu başlıkları kullandılar:
Politis: “Beklenmeyen Bir Şey Değildi – Bir Kez Daha Sorumluluklarını Kabul Etmiyorlar”.

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Haravgi: “Aynı Suça Sadece İzleyiciler”.
Fileleftheros: “Sorumluluklarından Kaçıyorlar – Devlet Kurumları Cinayetten Önceki İhbarları Görmezden Geldiler ve İlgi Göstermediler”.

    
 

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Son Güncelleme: 13.02.2021 15:55
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Cinayet
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