Güney'de vaka sayısı arttı

Öte yandan gazeteler, Kıbrıslı Rumların “Astra Zeneca” aşı olmaktan çekindiklerini, dün yeniden açılan başvuru portalında 10 bin doz aşı randevusunun boş kaldığını yazdılar.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte gerçekleştirilen 63 bin 207 hızlı ve PCR testi sonucunda 601 yeni vaka tespit edildiğini, test sayısının yüksek oluşu sebebiyle bulaş oranının düşüş göstererek yüzde 0,95 olarak kayda geçtiğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki vakaların büyük çoğunluğunun İngiltere varyantı olduğunu, hastaneye yatışlarda da artış gözlemlendiğini ifade ederken, hastaneye yatan kişilerin ağırlıklı olarak 60 yaş ve altı olmasının ise, uygulanan aşıların etkinliğini gösterdiği şeklinde yorumlandığını aktardı.



Gazete, bugün 57-58 yaşlarında olan kişiler için 15 bin randevunun daha açılacağını belirtirken 7 Nisan tarihine kadar 124 bin 165 kişinin birinci doz, 50 bin 461 kişinin ise ikinci doz aşısını yaptırmış olduklarının altını çizdi.



