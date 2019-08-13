Güney'de olaylı kovalamaca yaşandı

Baf polisi narkotik ekipleri ile takibe aldıkları bir Rum arasında olaylı kovalamaca yaşandı.

Politis’in haberine göre dün akşamüzeri yaşanan olayda kovalanan Rum aracı ile polis otosuna çarparak kaçtı. Baf sokaklarında devam eden kovalamaca sırasında polis havaya ateş açtı, kovalamaca bölge sakinleri arasında panik yarattı. Uyuşturucudan sabıkalı olduğu belirtilen Rum’un tasarrufunda 20 gram hintkeneviri bulundu.

Fileleftheros’a göre, Rum polisi Ay. Napa’da dün sabah gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda tasarruflarında bir hassas terazi ve toplam 78 gram ağırlığında kokain içeren 4 paket buldu, 2 Bulgar kadını ve olayla ilgisini gördüğü bir Nijeryalıyı satmak maksatlı uyuşturucu bulundurmak suçundan tutukladı.



Yine Politis Hayvan Partisi, birçok sahipli hayvana hava tüfekleriyle ateş ederek yaralayan ve/veya öldürenler olduğunu, bu yönde çok şikayetler aldıklarını kaydederek Rum polisinden, bu duruma son verecek önlem almasını istedi.