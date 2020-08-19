banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1103
ALTIN
473.331
DOLAR
7.3589
STERLİN
9.8269
EURO
8.7856
Pandemi hastanesini Türkiye yapmamalı!
Pandemi hastanesini Türkiye yapmamalı!
Sarayın derin sessizliği
Sarayın derin sessizliği
Ekonomi ve salgında dibe vurduk
Ekonomi ve salgında dibe vurduk
Pilli: Ben de utandım!
Pilli: Ben de utandım!
banner355

Güney'de okulların açılması netleşmedi

Güney Kıbrıs’ta okulların açılması konusunun henüz netleşmediği ve Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’nun, sendikalar ve eğitim örgütleriyle temaslarını sürdürdüğü bildirildi.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:03
Güney'de okulların açılması netleşmedi
banner337
banner351

Alithia gazetesi, dün Rum orta eğitim öğretmen sendikaları OELMEK ve OLTEK yetkilileriyle bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulunan Prodromu’nun bugün de ilköğretim öğretmen sendikası POED yetkilileriyle görüşeceğini yazdı.
Habere göre, Prodromu, dünkü görüşmenin ardından yaptığı açıklamalarda, Rum Eğitim Bakanlığı’nın hedefinin çocuklara eğitim vermek olduğunu ancak bu eğitimin sağlıklı ve güvenli verilmesinin önkoşul olduğunu söyledi.

banner341
Prodromu, bakanlığın nihai kararının henüz açıklanacak durumda olmadığını da belirterek, temaslarını sürdüreceğini ifade etti.
Haberde, Rum Bakanlar Kurulu’nun Cuma günü, yeni tedbirler ve okulların açılmasıyla ilgili kararını açıklayacağı kaydedildi.
 

banner360
Son Güncelleme: 19.08.2020 11:32
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Okulların Açılması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransız fırkateyni Protora açıklarında
Fransız fırkateyni Protora açıklarında
Güney’in ne kadar kovid-19 aşısı alacağı hafta içinde netleşecek
Güney’in ne kadar kovid-19 aşısı alacağı hafta içinde netleşecek
Güney Kıbrıs’ta 8 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 8 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta İlk Bira Üretim Yeri Baf’a Bağlı Kisonerga’da…
Güney Kıbrıs’ta İlk Bira Üretim Yeri Baf’a Bağlı Kisonerga’da…
“kıbrıs Cumhuriyeti” Vatandaşlığı İçin 107 Başvuru
“kıbrıs Cumhuriyeti” Vatandaşlığı İçin 107 Başvuru
İngiltere’den Güney Kıbrıs’a Yeni Uçuşlar Başladı
İngiltere’den Güney Kıbrıs’a Yeni Uçuşlar Başladı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Güney Kıbrıs’ta
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Güney Kıbrıs’ta
Biyometrik kimlik kartlarının yeni versiyonu dağıtılmaya başlandı
Biyometrik kimlik kartlarının yeni versiyonu dağıtılmaya başlandı
Güney Kıbrıs’ta yeni kovid-19 tedbirleri
Güney Kıbrıs’ta yeni kovid-19 tedbirleri
Rum Sözcü'den gündemdeki konularla ilgili açıklama
Rum Sözcü'den gündemdeki konularla ilgili açıklama

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim