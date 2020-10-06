Güney'de karşılıksız çekler azalıyor

Fileleftheros gazetesi, Rum Merkez Bankası’nın verilerine dayanarak 2019’un ilk dokuz ayındaki karşılıksız çek miktarının 1 milyon 140 bin 951 Euro değerinde olduğunu, 2020 yılının aynı döneminde ise yarı yarıya azalarak 557 bin 358 Euro’ya düştüğünü yazdı.

Habere göre Eylül 2020’de ise karşılıksız çek miktarı 33 bin 655 Euro olarak kayda geçti.

