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Güney'de haftalık koronavirüs vakaları...

Güney Kıbrıs’ta son bir haftada koronavirüsten 8 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 353 yeni vaka tespit edildi.

13 Ocak 2023 Cuma 10:26
Güney'de haftalık koronavirüs vakaları...

Güney Kıbrıs’ta son bir haftada koronavirüsten 8 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 353 yeni vaka tespit edildi.

Sigmalive haber sitesi, Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak, 6-12 Ocak arasında, yaşları 60 ile 93 arasında değişen 8 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 1270’e çıktığını kaydetti.

Haberde ayrıca toplam 65 bin 398 test neticesinde 3 bin 353 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 638 bin 62’ye yükseldiği bildirildi.

85 kişinin ise koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gördüğü, 14’nün durumunun ise ciddi olduğu kaydedilen Sağlık Bakanlığı açıklamasında, toplam testlere bağlı olarak pozitiflik oranı ise yüzde 5.13 olarak verildi.

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