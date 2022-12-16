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Güney'de haftalık koronavirüs vakaları...

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs bir hafta içinde 8 can daha aldı, 3 bin 460 yeni vaka saptandı.

16 Aralık 2022 Cuma 13:22
Güney'de haftalık koronavirüs vakaları...

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs bir hafta içinde 8 can daha aldı, 3 bin 460 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı 9-15 Aralık dönemi koronavirüs bilançosunu açıkladı. Bir hafta içerisinde yaşları 71 ile 90 arasında değişen 8 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam can kayıpları bin 250’ye ulaştı.

Hastanede tedavi edilmekte olan 77 kişiden 9’unun durumunun ciddi, bunlardan ikisinin entübe olduğu kaydedilen açıklamada hafta içerisinde yapılan 70 bin 657 test sonucunda toplam 3 bin 640 yeni vakaya rastlandı.

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