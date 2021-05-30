Güney'de enerji şirketlerine “Yeşil saldırı” enerji faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir

Gazete, bunun yanı sıra Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA), enerji şirketlerinden 2025 yılına kadar yeni petrol ve doğalgaz üretim planlarını durdurmalarını istediğini kaydederken; Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”inde faaliyet gösteren enerji şirketlerinin genel kurullarında, Güney Kıbrıs’taki programla ilgili tek kelime edilmediğini belirtti.
30 Mayıs 2021 Pazar 12:15
Haravgi gazetesi, Hollanda Mahkemesi’nin “SHELL” şirketini, yarattığı çevre kirliliğini azaltmaya mecbur ettiğini, EXXONMOBIL ve CHEVRON’un da, büyük yatırım şirketlerinden kirliliği azaltmaya yönelik baskı gördüğünü yazdı.
Son Güncelleme: 30.05.2021 13:11