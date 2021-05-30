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Güney'de enerji şirketlerine “Yeşil saldırı” enerji faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir

 Uluslararası enerji şirketlerine “yeşil saldırı” yapıldığı ve bunun, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindekiler de dahil, enerji faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği bildirildi.

30 Mayıs 2021 Pazar 12:15
Güney'de enerji şirketlerine “Yeşil saldırı” enerji faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir
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Haravgi gazetesi, Hollanda Mahkemesi’nin “SHELL” şirketini, yarattığı çevre kirliliğini azaltmaya mecbur ettiğini, EXXONMOBIL ve CHEVRON’un da, büyük yatırım şirketlerinden kirliliği azaltmaya yönelik baskı gördüğünü yazdı.

Gazete, bunun yanı sıra Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA), enerji şirketlerinden 2025 yılına kadar yeni petrol ve doğalgaz üretim planlarını durdurmalarını istediğini kaydederken; Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”inde faaliyet gösteren enerji şirketlerinin genel kurullarında, Güney Kıbrıs’taki programla ilgili tek kelime edilmediğini belirtti.

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Son Güncelleme: 30.05.2021 13:11
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