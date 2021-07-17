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Güney'de Covid-19 vakalarına yönelik yeni tedbirler

Güney Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulu, son günlerde ciddi şekilde artış gösteren Covid-19 vakalarına yönelik bir dizi tedbir açıkladı.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 11:07
Güney'de Covid-19 vakalarına yönelik yeni tedbirler

Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas tarafından açıklanan yeni tedbirlerle birlikte, gençlerin aşı olmasını cazip hale getirmek için bazı teşvikler de getiriliyor. Aşı olan gençlere uçak bileti, furbol maç bileti ve Public ile Zara gibi mağazalarda kullanılabilecek hediye çeki gibi teşvik kararları alındı.

Hacıpandelas, Güney Kıbrıs’ın epidemiyolojik görüntüsünün giderek kötüleştiğini ve birkaç gün içerisinde vakaların kat be kat arttığını; bu nedenle Bakanlar Kurulu’nun tüm verileri inceleyerek bir dizi karar ürettiğini belirtti.

20 Temmuz itibarıyla geçerli olacak bu tedbirleri şu şekilde sıralandı:

“Kamplar yasaklanıyor. Şu anda mevcut olan kamplar da en fazla 23 Temmuz’a kadar sürebilecek, akabinde kapatılacak.

Lokanta, gece kulübü, disko ve diğer eğlence merkezlerinde her masada en fazla 10 kişi bulunabilecek ve misafirlerin dans etmesi yasak olacak. Dans yasağından, sadece tam aşılı veya son 6 ay içerisinde Covid-19 geçirip iyileşmiş olan kişilerin girebildiği mekanlar muaf olacak. Mekan sahipleri, Sağlık Bakanlığı’na mekana yalnızca bu kriterlere uyan kişileri alacağına dair yazılı beyanda bulunacak.

Çalışanlar da dahil, 20’den fazla kişinin bulunacağı tüm iç ve dış mekanlarda 31 Temmuz’a kadar SafePass göstermek zorunlu olacak.

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Kamu ve özel sektörde, bankalarda, yerel yönetimlerde, toplu taşımada, deniz taşımacılığında ve benzeri yerlerde SafePass, vatandaşa hizmet edebilmek için zorunlu olacak.

SafePass’ı olan kişiler hariç, huzurevlerine ve diğer yaşlı bakım merkezlerine yapılacak ziyaretler yasaklanıyor. Bu yerlerde kalan yaşlıların dışarıya çıkmaması tavsiye edilmekle birlikte, çıkmaları halinde dönüşte negatif hızlı test beyan etmeleri zorunlu olacak.

Kapalı mekanlardaki azami kişi sayısı, kişilerin tam aşılı olması veya son 6 ay içerisinde Covid-19 geçirip iyileşmiş olması kaydıyla, 350’den 450’ye çıkarılabilecek. Mekan sahibi, yalnızca bu kriterlere uyan kişileri mekanına alacağına dair yazılı beyanda bulunacak.

GENÇLERİN AŞI OLMASINI CAZİP HALE GETİRECEK TEŞVİKLER

Bu arada, istatistiklere göre hastalığın en fazla yayıldığı genç yaştaki kişilerin aşı olmasını cazip hale getirmek için de bir dizi teşvik kararı alındı.

Buna göre, aşı olan gençlere, Rum Futbol Federasyonu tarafından 2 bin 25 futbol maçı bileti; GSM şirketlerinde kullanılabilecek 20 Euro değerinde 5 bin hediye kuponu; Elektronik mağazalarında geçerli 50 Euro’luk hediye kuponu; tüm destinasyonlara 150 bedava gidiş-dönüş uçak bileti; Yunanistan için geçerli 100 gidiş-dönüş uçak bileti; Alışveriş merkezlerindeki bazı mağazalarda geçerli olacak 50 Euro’luk 400 kupon; Konuşma ve internet paketlerinde indirim ve hediyeler; 100 kişiye bir yıllık Rum Tiyatro Örgütü aboneliği; Otellerin havuz, spa ve spor salonlarına girişte kullanılabilecek 25 Euro’luk hediye kuponları; Sağlıklı yaşam ve fitness için 260 Euro’luk 2 bin program gibi teşvikler öngörülüyor.

Elektrik İdaresi’nden de, gençlerin aşı kapsamını artırmak için teşvikler şeklinde 500.000 Euro ödenmesine karar verildi.

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