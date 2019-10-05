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Güney'de bakır rezervleri tükeniyor

Güney Kıbrıs’taki bakır rezervlerinin, sona yaklaşmakta olduğu haber verildi.

Güney'de bakır rezervleri tükeniyor

Güney Kıbrıs’taki bakır rezervlerinin, sona yaklaşmakta olduğu haber verildi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 11:08
Güney'de bakır rezervleri tükeniyor

1995 yılında yeniden faaliyete konan Skuriotissa madeninin, bakır çıkarmaya son vereceğini yazan Fileleftheros, hâlihazırda şu anda çıkarılan miktarların işlenmesiyle uğraşıldığını kaydetti.

Skuriotissa madeninin, bakır çıkarmayı sürdüren tek maden olduğunun altını çizen gazete, madenin yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte son yıllarda buradan 65 bin ton bakır çıkarıldığını belirtti.

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Rezervlerin tükense de, bahse konu madende faaliyet gösteren şirketin çalışmalarını “Aplikiu” (Aplıç) bölgesine kaydıracağını yazan gazete, yapılan araştırmaların burada bakır yatakları olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Hellenic Copper Mines şirketinin Skurotissa’daki faaliyetlerinin sona ermesiyle birlikte, yasanın öngördüğü üzere alanın iyileştirileceğini kaydeden gazete, hâlihazırda buraya 20 bin ağaç dikildiğini aynı zamanda bölgede bir de müze açılacağını ekledi.

Son Güncelleme: 05.10.2019 15:52
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Bakır Rezervleri
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