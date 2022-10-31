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Güney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni varyant keşfedildi

Kıbrıs Üniversitesi Profesörü Dr. Leondios Kostrikis öncülüğündeki uzman grubunun, AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfettiği belirtildi.

31 Ekim 2022 Pazartesi 12:00
Güney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni varyant keşfedildi

Alithia gazetesi, Kıbrıs Üniversitesi Profesörü Dr. Leondios Kostrikis öncülüğündeki grubun, 4 rekombinant HIV-1 varyantı keşfetmesinin bilimsel açıdan büyük öneme sahip olduğunu yazdı.

Adada şu anda HIV 1’in beş rekombinant varyantının bulunduğunu ve bulaştığını yazan gazete, altıncı bir varyantın varlığı konusunda da araştırma yapıldığını belirtti.

Bu 4 yeni varyantın, Kıbrıslı Türk bilim insanı Çiçek Topçu’nun doktora teziyle ilgili yaptığı araştırma sırasında keşfedildiğini belirten gazete, araştırmada HIV-1 virüsü bulaşan 305 kişinin yer aldığını yazdı.

Habere göre araştırma sonuçları ABD’de bulunan Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’na gönderildi.

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