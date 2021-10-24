Güney'de 89 yeni Covid vakası

Rum Sağlık Bakanlığı 89 yeni vaka ile pandeminin başından beri tespit edilen vaka sayısının 123 bin 357'ye ulaştığını açıkladı. Bugün can kaybı yaşanmadığı için can kayıpları 568'de kalırken 63 kişinin hastanede tedavi gördüğü, 21'inin durumunun ciddi olduğu bildirildi.