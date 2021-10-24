Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 38 bin 139 Covid testinden 89'unun sonucu pozitif çıktı.
Güney'de 89 yeni Covid vakası
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 38 bin 139 Covid testinden 89'unun sonucu pozitif çıktı.
24 Ekim 2021 Pazar 20:00
Rum Sağlık Bakanlığı 89 yeni vaka ile pandeminin başından beri tespit edilen vaka sayısının 123 bin 357'ye ulaştığını açıkladı. Bugün can kaybı yaşanmadığı için can kayıpları 568'de kalırken 63 kişinin hastanede tedavi gördüğü, 21'inin durumunun ciddi olduğu bildirildi.
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