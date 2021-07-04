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Güney'de 577 yeni vaka

Rum Sağlık bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, 93 yaşında bir kadının Covid-19'dan öldüğünü ve 577 kişinin 45.848 PCR ve hızlı testlerden pozitif vaka olduğunu açıkladı

04 Temmuz 2021 Pazar 20:38
Güney'de 577 yeni vaka

Pazar günü yapılan 45.848 testten 6.498'i PCR ve 39.350 hızlı test ile sonuçlanan 577 yeni pozitif aşağıdaki gibidir:

Sözleşme takibi yoluyla alınan 86 örnekten 4'ü
Havaalanlarında 3.822 yolcu testinden 9'u.
Özel girişim yoluyla alınan 2.286 örnekten 53'ü.
Hastane laboratuvarlarında işlenen 54 numuneden 4'ü
GP yönlendirmeleri yoluyla alınan 250 numuneden 5'i
Özel klinik laboratuvarlarda ve eczanelerde yapılan 311 hızlı testten 12'si.
1 Ağustos'ta sona erecek ücretsiz program kapsamında 39.039 numuneden 490'ı test edildi
Son rakamlar aşağıdaki gibi bölünmüştür:

Lefkoşa 183 vaka ile 15.624 test 

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131 vaka ile Limasol 9.111 testi 

Larnaka 71 vaka ile 5.383 test 

27 vaka ile Baf 4.212 test 

Gazimağusa 78 vaka ile 3.334 test 

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