Güney'de 41 yeni vaka!

Geçen yıl Mart ayında salgının patlak vermesinden bu yana Covid'den ölenlerin sayısının 363, kayıtlı vaka sayısı ise 72.750'ye ulaştı.

18'i ağır ya da kritik durumda olan 45 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Bakanlık, yeni vakalardan birinin daha önce teyit edilmiş bir vakayla yakın temasla ilgili olduğunu söyledi. 26 örnek arasında tespit edildi.

Özel olarak test edilen 2.277 örnek arasında on beş enfeksiyon bulunurken, özel laboratuvarlar ve eczaneler tarafından hızlı antijen testleri kullanılarak test edilen 679'da iki vaka tespit edildi.

Hükümetin toplu tarama programının bir parçası olarak test edilen 43.877 örnekte 23 vaka tespit edildi.