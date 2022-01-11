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Güney'de 3515 vaka, 4 ölü

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 105 bin 376 test sonucunda 3515 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 4 kişi daha yaşamını yitirdi.

11 Ocak 2022 Salı 20:15
Güney'de 3515 vaka, 4 ölü

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Rum kesiminde toplam vaka sayısı 212 bin 74'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 665'e yükselirken, tedavi altında olan 252 hastanın 76'sının durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin 53 ve 84 yaşlarında iki kadın ile 55 ve 88 yaşlarında iki erkek olduğu belirtildi. Tedavisi süren kişilerin yüzde 76,2'sinin aşısız olduğu da ifade edildi.

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Son Güncelleme: 11.01.2022 21:20
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